刷臉不夠看！蘋果「認耳道」新專利 AirPods防盜再升級
科技日新月異，在指紋解鎖問世後，又推出了臉部解鎖等功能，讓智慧型手機等科技產品多了一層防護。根據長期追蹤蘋果公司（Apple）專利進度的美國網站《Patently Apple》指出，蘋果向美國專利及商標局（USPTO）提出的「耳道生物識別技術」（Ear Canal Biometric Device）申請，近日已經獲得核可，可望透過這項技術防止AirPods被盜，未來甚至有望能用來解鎖手機。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-01 17:36:05｜2022-02-01 17:49:17
根據英國《每日郵報》引述《Patently Apple》報導，根據英國《每日郵報》引述《Patently Apple》報導，蘋果向美國USPTO申請的「耳道生物識別技術」已於當地時間1月27日獲得許可。該項技術能透過使用者所反射的聲波來辨識用戶身份，來辨別用戶身份。
蘋果公司坦言，目前連接到智慧型手機的傳統藍芽耳機，如AirPods或是其他耳機，都存在著安全風險，不僅能提供任何人配戴，系統也無法識別佩戴耳機的用戶是否有允許使用設備的授權，因此還能讓語音助理Siri做出指令，並進而從麥克風獲取私人資訊。
未來若是AirPods遺失或遭到偷竊，「耳道生物識別技術」將能夠辨識用戶的內耳結構，甚至是用戶走路的步態防止類似狀況發生，並且完全杜絕陌生人使用。
蘋果再申請文件中，並未提到AirPods，未來這項技術可能將以新名稱亮相，與指紋及臉部辨識同樣屬於生物識別技術。
蘋果公司在專利申請文件中補充，做為「耳道生物識別技術」的替代方案，可能將利用AirPods收集用戶步態資料，透過用戶的走路、跑步方式，或是步數、步伐、步幅的特徵，來確定用戶身份。
不過專利申請不代表蘋果公司近期計畫，僅顯示該公司的具體研發領域。