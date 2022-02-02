根本球迷殺手！嚴選爆紅啦啦隊女神　她光速破百萬追蹤

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林襄身高160公分，三圍32E、24、33，因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」，過去以「瑞希」名字開過遊戲實況的她，也接模特兒工作，去年2月入選樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」，忙於球團工作外，亦參加《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《愛玩客》等節目，並陸續推出個人寫真桌曆、數位、實體寫真。
近期林襄知名度竄起，不僅寫真作品造成搶購，也成為各大綜藝節目、廠商寵兒，IG日前突破100萬追蹤數，傲視其他啦啦隊成員。與網紅孫生有過一段情的她，理想型是外表頹廢、會唱歌的男生，被問到是否後悔加入啦啦隊，林襄堅定表示完全不會，並感謝自己當初積極地去參加徵選，讓往後的人生有了很大的改變。
短今
短今（本名胡馨儀）身高173公分，三圍34D、25、35，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，她曾參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，2016年2月加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭。
成為「PS女孩」後，短今人氣迅速成長，曾與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書，喜愛旅行的她，隔年與同隊的希希成立旅遊YouTube頻道，去年5月推出第二本寫真作品。
陳怡叡
陳怡叡（Yuri）擁有167公分身高，D罩杯好身材，大學為了圓唱跳歌手的夢想，從高雄轉學到台北，半工半讀下好不容易找到經紀公司，預備組成女團，但因合約問題解散，後來成為韓國女團練習生，沒想到，出道前又因故被韓方解散，直到被挖掘加入Uni Girls，才開啟啦啦隊生涯，目前為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員。
熱愛表演的陳怡叡，2017年起開始參加廣告、戲劇演出，也在網路節目《木曜4超玩》一日系列中客串，曾參演電影《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》、電視劇《HIStory4 - 近距離愛上你》、《逆局》等，最新作品為《村裡來了個暴走女外科》，去年8月發行個人首本性感寫真。
游涵君
游涵君（游游）身高163公分，三圍32E、23、33，讀逢甲大學時多次攻佔PTT表特版，因長相、氣質神似第一名模，有「逢甲林志玲」美譽。從事模特兒工作的她，2019年加入職棒富邦悍將、職籃富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」，近年也成為知名直播平台主播。
外型亮眼的游涵君，被形容是林志玲、波多野結衣綜合體，2020年5月與「PS女孩」峮峮、「樂天女孩」筠熹、孟潔、Yuri等4球團、12名啦啦隊女孩登上日本媒體《日刊體育》的專題報導。她平時的興趣是吃美食、上健身房，身為PTT常客，被鄉民奉為女神，游涵君笑說：「有這麼誇張嗎？真是謝謝鄉民的支持！」
峮峮
峮峮（本名吳函峮）從「網路十大正妹」、節目《大學生了沒》班底發跡，2016年被經紀公司簽下，同年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2018年跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，3年後發表個人性感寫真，2020年1月、3日兩度受邀拍攝日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。
2021年，峮峮跨足主持領域，先後接下直播平台、網路媒體節目、綜藝外景《飢餓遊戲》主持人工作，並預計在2022年2月底發表個人第二本寫真。人氣正熱的峮峮，臉書目前累計超過65萬人追蹤，IG粉絲有81.3萬名。峮峮表示，新的一年會加倍努力，希望能有更多的嘗試和體驗，唱歌、演戲、主持都不設限。
李恩菲
李恩菲（菲菲）身高166公分，三圍32C、24、32，國中開始學習傳統戲曲，大學就累積不少廣告作品，2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」），並通過徵選。
有雙迷人電眼的李恩菲，2019年穿水手服拍攝基隆觀光宣傳片，回眸一笑令人過目難忘，被封為「回眸女神」，更有雜誌稱李恩菲是「最想與她對望10秒的女生」，因而再獲「電眼甜心」美名。李恩菲目前擔任節目《星光歡樂城》助理主持，近期與「最正球經」孟潔推出雙人實體寫真。（編輯：楊穎軒）