T1／獵鷹辣美女DJ被起底　前黑澀會妹妹妖嬌

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驚奇一：獵鷹火辣DJ妖嬌 原來曾是犀睛女孩
隨著球季開打，火辣DJ妖嬌早已成為臺南台鋼獵鷹主場的一大「嬌」點，身著性感惹火服裝在DJ台上播放著各種電音舞曲，妖嬌一登場總讓比賽現場熱度瞬間沸騰，上週末臺南台鋼獵鷹主場的2場封關大戰，妖嬌為了應景都穿了改良式旗袍亮相，凸顯玲瓏有致的好身材，再度辣翻全場。起底妖嬌，原來她在學生時期就參加知名節目《我愛黑澀會》，當時就以青春活力的舞蹈，贏得注目，2013年加入中華職棒義大犀牛啦啦隊，成為犀睛女孩的一員，享有超高人氣，一直到2016年才宣布退團，轉戰夜店DJ，開啟她的DJ生涯。
驚奇二：王者海神家裡翻船 首吞二連敗
挾著9勝1敗的超強戰績，聯盟王者高雄全家海神上週回到自家主場迎戰臺中葳格太陽和台灣啤酒英熊，沒想到卻意外翻船，上週五對上太陽，全場受制於太陽刻意的慢節奏打法，三分火力嚴重熄火，全隊三分球43投僅7中，命中率不到2成，終場以89比104慘敗，終止五連勝，休息一天後再戰英熊，雖在前三節打完取得9分領先優勢，但決勝末節攻守卻突然崩盤，被英熊單節打出28比13攻勢，終場再以94比100遭到逆轉，吞下隊史首度二連敗，本季戰績降為9勝3敗，僅領先英熊和新北中信特攻各1.5場勝差，首位排名出現動搖。
驚奇三：太陽平聯盟最佳五連勝 泰勞來了還得了
臺中葳格太陽上週五帶著四連勝氣勢前往高雄全家海神主場踢館，面對王者海神，太陽沒在怕，身為唯一擊敗過海神的球隊，太陽打海神頗有心得，全場放慢節奏，與海神較量陣地戰，洋將桑尼（Sani Sakakini）再度打出聯盟最強洋將表現，全場豪取31分、15籃板、5助攻、2抄截，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）也延續火熱手感，再轟28分，聯手幫助太陽力克海神；上週日再戰獵鷹，太陽展現韌性，克服半場最多16分落後劣勢，演出神奇逆轉，僅靠2洋、1亞外，太陽就寫平聯盟最佳五連勝，農曆年後更將有聯盟最大咖洋將勞森（Ty Lawson）加盟，一旦成功融入團隊，太陽戰力可望再升級。
驚奇四：英熊新洋將即刻救援 蓋樂威首秀火力夯
台灣啤酒英熊上週獲新洋將即刻救援，SBL台啤籃球隊洋將蓋樂威（Ramon Galloway）升等，加入英熊，面對強度更高的T1聯盟戰場，蓋樂威首秀表現依舊搶眼，上週日對上龍頭高雄全家海神，蓋樂威出賽40分39秒，飆進6記三分球，轟下38分、4籃板、7助攻、5抄截和1阻攻，大大分擔一哥蔣淯安的後場進攻重擔，也讓蔣淯安能夠專注盯防海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman），全場僅讓布銳克曼11投3中只拿7分，終場英熊終於擺脫對戰海神的「輸1分」魔咒，奪下對戰首勝，蓋樂威也因此一戰成名。
驚奇五：新台灣人再奪「40分、20籃板」 中華男籃後勢可期
臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）加盟T1聯盟後表現精采，全方位的身手，大幅提升獵鷹戰力，上週日主場迎戰臺中葳格太陽，阿提諾更展現一夫當關霸氣，全場狂得41分、20籃板、3助攻、2抄截和1阻攻，得分追平個人最高，幫助獵鷹差點奪下第三勝，可惜本土表現不給力，光是阿提諾一人得分就已比下全隊本土總和，最終獵鷹先盛後衰，無緣留住勝利。雖然獵鷹仍在努力尋求第三勝，但阿提諾的出色演出，已讓中華男籃疲弱的內線打了劑強心針，在緊接而來的世界盃男籃亞洲區資格賽，阿提諾已經確定將首披中華隊戰袍出征，中華隊的後勢表現值得期待。
驚奇六：海神新秀異軍突起 蘇文儒打出代表作
高雄全家海神在去年聯盟首屆選秀會第二輪相中蘇文儒，蘇文儒成為海神陣中的唯一選秀新人，雖然季初苦無太多上場機會，但蘇文儒毫不氣餒，持續苦練，上週終於破繭而出，上週日對戰台灣啤酒英熊，蘇文儒替補出發，打出職業生涯代表作，全場攻下19分、5籃板、3抄截，不僅得分是全隊本土最高，連場上的正負效率值也是全隊最佳+16，凸顯他在場上時對海神攻守兩端都帶來巨大幫助，雖然海神最後輸球收場，但蘇文儒贏得總教練喬伊斯（Brendan Joyce）盛讚，喬伊斯說：「蘇文儒今天打得就像Kobe（Kobe Bryant），他扮演改變戰局的角色。」