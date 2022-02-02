Meta元宇宙成「無法地帶」？英女遭「虛擬性騷」求助無門

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帕特爾稱，「我的人物就像我一樣，中年、金髮，並穿著牛仔褲及長袖上衣」，「3個男角色、全部發出男人聲音，上前非禮我……當我知道發生甚麼事時，他們已把對我上下其手的畫面，截圖多次，更一邊說『別裝作你不喜歡』」。
帕特爾表示，雖然當時她試圖逃跑，但是男子們仍尾隨在後，讓她嚇得馬上脫下裝置，「我不知道他們是誰，亦無時間逗留及調查」。帕特爾說，自這件事情發生之後，讓她感到非常焦慮，並且也擔心3個年輕女兒及其他女性在「無王管」虛擬世界中的安危。
事實上，帕特爾的「虛擬性騷擾」事件並非首例。帕特爾表示，先前就目睹過一名年輕女孩角色，在Horizon Venues被一名男子非禮，「她大叫『停止！放開我』，但其他人(角色)只站在一旁」。她身邊也有同事及朋友，在元宇宙被種族及性別歧視。過去也有多家外媒報導，Horizon Worlds在11月測試階段時，就曾經有使用者回報在元宇宙內的「性騷擾」問題，一名女子稱自己的虛擬人物遭一名陌生人不當對待。
對此，Meta公司表示，當時帕特爾也未使用平台的檢舉功能或是其他可以阻擋他人的功能。Meta指出，使用者在遇上類似情形時，可以開啟「安全區」（Safe Zone）的功能，讓其他虛擬人物無法再碰觸這位使用者或是進行對話，直到功能關閉。不過外界認為，在事情發生當下，使用者很難立即反應過來，根據帕特爾的回應也指出，她當時未能如此迅速去做出進一步的行動。
且「虛擬性騷擾」也不見得只存在於Meta的元宇宙當中，根據《CNET》報導，2018年曾針對600名每月至少使用2次虛擬實境設備的玩家進行調查，結果顯示有49%女性使用者曾遇過虛擬性騷擾，也有36%男性使用者也遇上類似情況。
帕特爾事件再度讓「虛擬性騷擾」成為討論議題，根據英國《每日郵報》，倫敦律師布雷特（Nick Brett）認為在現行法律下，這次「攻擊」事件並未構成犯罪。布雷特指出，若是要起訴那些躲在虛擬人物背後的人，可能得修改英國《2003年性罪行法令》（Sexual Offences Act 2003）。
外界認為，這次事件敲響警鐘，顯示出元宇宙與其他網路世界相同，存在層出不窮的欺凌事件，且使用者透過虛擬實境眼鏡等設備，在元宇宙的代入感更高，另一邊的「攻擊者」因身在螢幕後，卻容易做出一些本來不會在日常生活做出的事。未來元宇宙配件之一，還包括模擬觸感的器材，若Meta無法進行應對，恐怕將大大破壞使用的元宇宙體驗。