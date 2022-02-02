準備好了！菲律賓10日重啟國門　台灣還得等

菲律賓政府決定於10日向國際遊客開放國門後，菲律賓移民局目前正在積極準備。移民局長莫仁地發表聲明向國際喊話，「我們已經準備好了，移民局有充足人力來應對機場旅客量的成長」。
記者李澍/綜合報導
2022-02-02 10:20:05｜2022-02-02 10:32:12
莫仁地表示，截至1月31日，在40名移民局人員中，大部分都分配在尼諾伊·亞基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport），而他們都已經完成隔離和檢疫，並返回工作崗位；他強調，「感染新冠肺炎的移民局官員人數正在降低」。
莫仁地有信心地表示，「移民局人力在機場是全員編制，因為預計未來幾週的國際航班和旅客將會增加」。
移民局口岸運營主管加布朗表示，到1月31日，機場的移民官中，還在康復的只剩下23人。
新發傳染病管理跨機構工作組表示，由於最近幾週的菲律賓病例持續下降，已完全接種疫苗且持免簽證可停留30天的外國遊客現在可以入境菲國。
觀光業為菲律賓的經濟命脈之一，2019年吸引逾800萬名遊客到訪，佔菲律賓的GDP達13%；不過，2020年疫情後，旅客人數大減8成，只剩約148萬人，並且造成100萬人失業。
為了重振觀光業與國內經濟，菲律賓宣布重啟國門，2月10日開放多數國家完整接種疫苗的觀光客入境，但不包括台灣、中國和印度。