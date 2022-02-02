來去「花在彰化」春遊 賞花享受休閒農園樂在園藝

歷經一年籌備，投入大量人力、物力打造的「2022花在彰化」，終於在溪州公園華麗登場。園內百花盛開、奼紫嫣紅、繁花似錦，由於正逢春節年假，吸引大批遊客入場。然而賞花沒忘防疫，但見遊客人人口罩戴好戴滿，卻也難掩欣喜笑顏！





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彰化縣長王惠美感謝行政院農委會農糧署及所有投入「2022花在彰化」的農民朋友，在疫情下仍為彰化縣休閒農業、全國走春第一品牌「花在彰化」全力以赴，終能亮麗登場。阿美縣長歡迎全台遊客到彰化賞花、享受休閒農園，玩樂園藝生活。凡於大年初一至初六入場民眾，還可於上午十時及下午四時在服務台領取虎年超萌小提燈。





▲「2022花在彰化」在溪州公園登場，妝點得美輪美奐的大門，是必要的拍照打點地標。（圖／縣府提供）

首先映入眼簾的是，妝點美輪美奐的溪州公園大門，頭戴斗笠的農夫準備了滿藍子的優鮮農特產，老遠就在跟大家說「WELCOME」！今年是以「休閒農園」作為主題，看得出來整個彰化縣的頂級農場都準備好迎接全台遊客！進入園區後有10大景點必拍必遊，分別是「園藝資材展」、「休閒農業展」、「瓜果廊道」、「公園花海」、「巨萌稻草人」等等，幾乎每站都有玩遊戲闖關拿好禮活動，闔家美照拍好拍滿，再把「花豐」好禮帶回家！





▲「花在彰化」不僅百花盛開，花團錦簇，還有優鮮農特產品，送禮自用兩相宜。（圖／縣府提供）

阿美縣長客串導覽，推薦最佳遊園動線：必打卡溪州公園WELCOME大門拍完後，請實聯制入園，來到休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、來點休閒小喫、買點優鮮農特產品、走累了搭一下電動遊園車、來到兒童遊樂區、可愛動物區，穿過瓜果廊道，滿園花海景觀，和巨型稻草汪星人拍照，玩累了，還有舒壓按摩享受一下。

王縣長表示，這個行程真是全國第一，讚到沒話講！還有還有！晚上記得再到月影燈季去賞燈，一天玩不夠，快把彰化縣的旅宿農場都訂下，因為整個彰化縣都準備好。賞完花，還可以去看田尾花路公園、去吃北斗著名小吃，絕對是一趟充實又美好的旅程！

此外，2月5日下午2時至5時還有一場草皮野餐日，首次於花海綠園中邀請您闔家參與。前100組家庭線上報名成功後，可獲得價值超過千元好禮，包含：野餐墊、野餐籃、彰化優鮮農特產、超萌盆栽還有神秘嘉賓帶來驚喜搶答好禮！邊野餐還有好音樂相伴，跟YOYO哥哥姐姐唱跳花鄉、合拍美照，聽馬來西亞音樂才子陳威全帶來創作好歌，讓大家在「2022花在彰化」留下歡樂回憶！



