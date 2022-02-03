注資高科技抗衡中國　美前安全高官促國會快立法

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美國聯邦參議院去年已經通過「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act）法案，內容包括注資半導體產業520億美元、授權1900億美元來強化美國技術與研發，以和中國競爭抗衡。
聯邦眾議院本週開始考量審議自家版本「美國競爭法」(America COMPETES Act），一旦通過，則參眾兩院必須解決兩版本法案之間的歧異。
根據路透社所見這封日期2月1日的信函中，官員寫道：「是時候了，應優先處理全面性、跨黨派的競爭法案，此案可確保聯邦的投資符合我們國家安全利益，讓美國維持實力與比較優勢來抗衡崛起中的競爭對手。」
信件同時寄給眾院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。
目前有500多項修正草案已提交給眾院，其中一案主張，凡接受政府補助的半導體公司，禁止支付股利或回購公司股票。
美國商務部已表示，欣見眾院開始考量審查所提版本法案，此外，美國最大勞工組織昨天也表示強力支持眾院的法案。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110202