走春參山步道聞花香　漫遊山林遠離疫情

疫情當下，適合走出都市，安排親近戶外山林步道行程！特別是在此春暖花開、萬物從冬天甦醒的季節，更該脫下口罩、大口呼吸新鮮芬多精，交通部觀光局參山國家風景區管理處轄內梨山、南庄等地櫻花盛開，登山步道處處鳥語花香，尤其推薦藤坪步道、希利克步道、田中森林步道等 3 條適合老少咸宜的步道及周邊景點遊程，趁著年假，全家一起出門走走吧。

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獅頭山風景區「藤坪步道」，自獅山遊客中心大門右側山上，即入藤坪生態園區，步道全長約 1200 公尺，所需時間約 1 小時，步道採用自然工法，以枕木、棧道及泥土山徑為主，地勢平坦好走，且區內藤類 50 餘種以上、蕨類有 80 多種，是一處豐富的生態教育園區，適合親子健走吸取芬多精的好去處。此外，從台三線轉入 124 乙線往南庄方向，兩旁豎立粉紅櫻花美不勝收，千萬別錯過了這冬去春來的美景，並到南庄老街品嘗在地客家特色美食，走訪百年歷史「南庄老郵局」，享受漫遊南庄國際慢城小鎮之美。

梨山風景區「希利克步道」，賞櫻不用冒險出國去，梨山風景區處處櫻花綻放，福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花， 2 月底至 3 月初正是最佳的觀賞期！而自梨山賓館尋梅園至攬勝樓的希利克步道，步道全長約 600 公尺，所需時間約 40 分鐘，全程以不破壞自然生態的友善環境工法施作，步道沿途綠意萬千，原始森林林相豐富，鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，是一條充滿自然野趣的森林步道，終點來到攬勝樓，登高望遠，別是一番滋味。