NBA／哈登復出戰太陽求止敗 KD履行明星賽隊長職務
排名掉到東區第6的布魯克林籃網，今(2)日作客挑戰聯盟龍頭鳳凰城太陽，賽前傳出好消息，James Harden此役回歸沒有出賽時間限制， 養傷中的Kevin Durant也樂觀看待傷勢，今年仍會以全明星賽隊長身分完成挑選隊友任務。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-02 11:19:43
籃網三巨頭很久沒合體了，KD自1月中旬扭傷左膝內側副韌帶（MCL）後預計休養4到6周，Harden前兩戰分別因為左腿筋緊張和右手拉傷，缺席對戰金塊和勇士的比賽，而Kyrie Irving因客場限定只打2場，籃網近期苦吞4連敗。
今日要對上近期拉出10連勝的太陽，好消息是Harden復出，籃網教頭Steve Nash賽前表示沒有任何限制，能夠和Irving聯手出擊。
還在養傷的KD樂觀看待自己傷勢，開玩笑表示，儘管在電視上看起來好像傷得很嚴重，但自己很慶信這只是一次MCL扭傷，有幾天感到刺痛，但現在好很多了。
美國媒體《Yahoo Sports》Chris Haynes則指出，東區票王KD預計連續2連缺席全明星賽，但仍會履行隊長職務，完成隊員挑選。