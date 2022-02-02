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旅遊業備戰！越南擬提前迎接國際遊客　抓住全面開放先機

▲擔心慢了一步會失去迎接觀光客的先機，越南擬將全面開放國際遊客的時間提前到3月31日。（圖／美聯社／達志影像）
▲擔心慢了一步會失去迎接觀光客的先機，越南擬將全面開放國際遊客的時間提前到3月31日。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-02 11:35:34｜2022-02-02 11:38:25

東南亞各國現在都積極為開放國門做準備。由於擔心慢了一步會失去迎接觀光客的先機，越南文化體育與旅遊部支持將原定5月才要全面開放國際遊客的日期，提前到3月31日。

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據越南快訊（VnExpress）報導，文化體育與旅遊部日前遞交提議給越南總理范明正（Pham Minh Chinh），提議中指出3月31日是全面開放國際旅遊的好時機，因為屆時越南有望完成新冠疫苗加強劑的施打；該提議還強調，許多區域、國家已經逐步國際觀光，如果越南進展緩慢，就會失去吸引外國遊客的機會。

事實上，文化體育與旅遊部原定要在5月1日起全面開放國際旅遊，但11家航空公司與旅行業者憂心這會錯過復甦的好時機，因此盼政府能提早開放，並在2月初能宣佈全面開放的時間表。

越南一直以來都被認為是東協國家中的防疫優等生，不過，採取鎖國政策也讓2021年的國際旅客入境人數大減96%。

為了平衡防疫與觀光，越南11月起在疫苗護照的架構下，陸續允許7個省市接國際遊客，不過遊客必須要參與特定行程，完成隔離與檢疫規定。截至目前，約有8500名國際遊客抵達，但多數是來探親。

越南目前僅開放7個省市，分別為慶和省（Khanh Hoa）、堅江省（Kien Giang）、廣南省（Quang Nam）、廣寧省（Quang Ninh）、平定省（Binh Dinh）、胡志明市、峴港市（Da Nang）。

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