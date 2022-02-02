比林志玲更猛！玉女掌門人47歲誕雙胞胎　做試管暴肥15kg

47歲女星林志玲喜獲麟兒，外界恭賀聲不斷，更心疼其求子之路艱辛，昔日有「玉女掌門人」封號的陳明真，同樣47歲高齡產子，砸下千萬元費用苦尋名醫，歷經5年取卵、做試管，終於一次生下雙胞胎，如今兒子屆滿7歲上小學，她才復出螢光幕拍戲。





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▲將近10年沒拍戲的陳明真，接拍大愛台職人劇。（圖／翻攝陳明真FB）

▲55歲的陳明真復出拍戲，外表依舊是美魔女，右為王淑娟。（圖／翻攝陳明真FB）

▲陳明真和季忠平育有7歲雙胞胎，即將上小學。（圖／翻攝陳明真FB）

現年55歲的陳明真，2010年和製作人季忠平結婚，她透露婚前就籌備懷孕，因為子宮狀況不佳，都被勸說放棄，後來從調養子宮做起，並冷凍胚胎，為孩子改善「房子」環境後，利用試管嬰兒技術輔助，才成功懷上雙胞胎，期間因施打排卵針導致暴肥，體重增加15公斤以上，身體都是腫腫的，間接影響演藝工作。





每次取卵過程，對母親都是煎熬，陳明真坦言，最痛的不是打排卵針，而是失敗後希望落空，內心產生的挫敗與壓力，她咬牙堅持要取到沒有卵為止，不放棄任何機會，如今雙胞胎兒子活潑可愛，覺得當初的辛苦都值得了。她也常在臉書分享和兒子游泳、寫字、慶生等生活日常。





▲陳明真認為看到孩子平安長大，所受的苦都值得了。（圖／翻攝陳明真FB）

如今7歲雙胞胎兒子將上小學，陳明真決定復出拍戲，深受劇本感動，接拍大愛紀實職人劇《搜尋者》，要幫這群默默付出的人的故事說出來。她上個月公開露臉，狀態保養得很好，與過往玉女模樣相差不遠，並誇獎老公是神隊友，可以「一打二」照顧兒子，讓她放心工作。



