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NBA／浪花兄弟缺席　Poole轟31分率勇士逆轉奪7連勝

▲勇士得分後衛 Jordan Poole飆進致勝三分球，包辦全場最高31分率隊逆轉馬刺奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士得分後衛 Jordan Poole飆進致勝三分球，包辦全場最高31分率隊逆轉馬刺奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-02 12:08:12

金州勇士今(2)日作客挑戰聖安東尼奧馬刺，主力陣容包含「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green都缺戰，但22歲後衛Jordan Poole轟進致勝三分球，包辦最高31分，率隊逆轉15分落後，以124:120擊敗馬刺，豪取7連勝。

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勇士此役前以7成45勝率排在全聯盟第2，僅次太陽，昨轟下40分的Curry今因腳趾傷休兵，今年初才復出的Thompson輪休，Andrew Wiggins和Andre Iguodala也都各自因傷無法打，而Green更新傷情比預期更棘手，下背和椎間盤有問題需要更多時間觀察。

以替補陣容出戰的勇士在第四節擺脫15分落後，比賽剩下不到3分鐘，菜鳥Jonathan Kuminga強打籃下放進追平分，Damion Lee弧頂三分球，勇士反超，不過馬刺主控Dejounte Murray連拿4分一度要回領先。

但最後17.9秒，勇士在混戰中搶到關鍵籃板，Poole再次出手飆進致勝三分球，馬刺最後祭出犯規戰術搶時無力回天，勇士第四節攻下35:16成功逆轉戰局Poole決勝關頭連拿5分展現大心臟，全場拿下最高31分，外帶6籃板5助攻。

勇士全隊5人得分上雙，除了Poole，Lee貢獻5顆三分拿到21分，Moses Moody飆進6顆三分球添20分，Kuminga也有19分。馬刺則以Murray的

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