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《殭屍校園》邊緣人裸體被拍　受害者私下抖出男女要好照

▲《殭屍校園》中，吳慧秀（右）飾演的邊緣人，被劉仁秀欺負。（圖／翻攝Netflix）
▲《殭屍校園》中，吳慧秀（右）飾演的邊緣人，被劉仁秀欺負。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-02 13:26:05｜2022-02-02 13:29:46

改編Webtoon人氣網漫《殭屍校園》的同名南韓驚悚劇集討論度不斷，雖然首集出現校園惡霸脫衣、強拍女同學裸體的橋段備受爭議，仍登上全球收看冠軍。該名被欺凌的女同學恩智（吳慧秀 飾）私下PO出與霸凌者尹奎男（劉仁秀 飾）的合照，更幽默「發抖」寫下「我們很要好」5字，趣味十足。

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▲《殭屍校園》第一集太色情暴力，備受爭議。（圖／翻攝Netflix）
▲《殭屍校園》第一集太色情暴力，備受爭議。（圖／翻攝Netflix）
首集中，金炳哲的兒子被同學帶至頂樓圍毆，隨後墜樓性命垂危，但他大難不死，全跟父親研究出的藥物有關。隔日，霸凌者孫明煥（吳熙俊 飾）、尹奎男不滿哲洙（安智浩 飾）、恩智告密，尹奎男就強脫恩智制服，並要求哲洙拍下她裸片。

雖然原作漫畫有霸凌情節，但未有霸凌者逼拍裸片的橋段，導致《殭屍校園》一播出備受爭議，南韓網友直言畫面太過色情暴力、犯罪場面不該詳細呈現，引起反彈卻也成功締造話題，使該劇迅速登上全球收看冠軍。

吳慧秀跟劉仁秀檯面上雖然是霸凌、受害者關係，但2人私下要好，吳慧秀PO合照，幽默表示：「我們很..要好..」，劉仁秀立即「尹奎男上身」，底下回應：「真的。」並配上發火的符號，互動笑翻觀眾之外，劇中病毒感染源頭金賢珠（鄭伊瑞 飾）也現身留言。

▲吳慧秀跟劉仁秀（右）私下「和解照」。（圖／吳慧秀IG）
▲吳慧秀跟劉仁秀（右）私下「和解照」。（圖／吳慧秀IG）
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