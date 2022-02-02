北市確診+1 黃珊珊證實：幼兒園確診小朋友的陪病家屬
新冠肺炎疫情因為omicron變種病毒入侵的緣故，導致在台灣又逐漸升溫。台北市傳出今（2）日有一名新確診案例，且為確診小朋友的陪病家屬。對此台北市副市長黃珊珊上午受訪時也予以證實，表示之前也有一例是確診小朋友的媽媽確診，因此市府內部也在討論應該要如何針對陪病家屬做防護。
記者丁上程／台北報導
2022-02-02 13:48:12
黃珊珊表示，北市今日新增的確診案例為一名陪病家屬，身分是一名幼兒園小朋友的爸爸，因為在醫院中照顧小朋友而確診。黃珊珊也直言，今天上午與市長開會時，也在討論如何近一步為陪病家屬做防護，由於陪病家屬確診已經不是第一例，因此在臨床上商量怎麼做一些協助，讓確診機率降低一些。
現場記者也追問，是否會調整確診者的陪病政策？對此黃珊珊則表示，有些幼兒年紀非常小，甚至還在餵母奶的階段，因此的確是防疫上的困境。「在照顧上父母親打疫苗或是防護上可以再做一些更精進，比如說讓他趕快接種第三劑，而不是讓他直接進去照顧。」黃珊珊說，進去照顧之前可以做一些事，市長有交代，雖然疫苗還是要靠預約，但類似這種陪病者應該多做一些措施。
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