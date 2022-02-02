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《魷魚遊戲》240到《殭屍校園》害死人　百變神情網跪了!

▲李瑜美從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》演技百變。（圖／Netflix）
▲李瑜美從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》演技百變。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-02 14:31:13

韓星李瑜美去年飾演《魷魚遊戲》編號240的智英爆紅，今年再端新作，於熱門影集《殭屍校園》演繹勢利眼的娜延，成功締造高度話題。

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▲李瑜美（右）劇中前期讓人氣得牙癢癢。（圖／Netflix）
▲李瑜美（右）劇中前期讓人氣得牙癢癢。（圖／Netflix）
李瑜美在《殭屍校園》中是富家女娜延，在學校看不起弱勢、低收入戶者，遇到殭屍大軍攻擊時，更不會幫忙、頻頻躲後頭出張嘴，甚至為了自保不擇手段，陷害未感染的同學成殭屍，連班導下場都非非常淒慘；直到她後期洗心革面，才讓觀眾對娜延改觀。

現年25歲的李瑜美，在國一時萌生演員夢，獲得家人支持後，16歲出道當演員，她高中課業、事業兩頭燒，經常穿著制服奔波工作，最後擔憂曠課問題申請退學，後來通過學力測驗取得高中學歷。李瑜美難過沒有過多學生時期的回憶，為了不讓自己後悔，專心投入演藝工作，將演員的身分做到最好。

李瑜美拍過無數電視劇與電影，但幾乎都是配角，《魷魚遊戲》爆紅前的人生代表作為2017年《朴花英》 、2021年《大人們都不知道》 。她在《朴花英》中飾演離家出走的少女，還跟朋友的男友發生關係，於廁所上演四腳獸戲碼；在《大人們都不知道》也跟老師發生關係，甚至在課堂上大膽舉手，告知「老師，我懷孕了」，舉動嚇壞同學與老師。

李瑜美在《魷魚遊戲》中，飾演被父親性侵、最後弒父坐牢的智英，她出獄後毫無目標，收到名片後加入「魷魚遊戲」，成為編號240的玩家，當她聽到67號姜曉的故事，她成全他人的暖舉逼哭觀眾，因此聲名大噪；加上現在於《殭屍校園》的演技，IG粉絲數從默默無名的4萬，如今已高達695萬，魅力非凡。

▲李瑜美（左）在《魷魚遊戲》的溫暖舉動，讓她爆紅。（圖／Netflix）
▲李瑜美（左）在《魷魚遊戲》的溫暖舉動，讓她爆紅。（圖／Netflix）
▲李瑜美在《朴花英》中上演廁所四腳獸戲碼。（圖／Naver電影）
▲李瑜美在《朴花英》中上演廁所四腳獸戲碼。（圖／Naver電影）
▲李瑜美在《大人們都不知道》跟老師發生關係，甚至在課堂上舉手告知「老師，我懷孕了」。（圖／Naver電影）
▲李瑜美在《大人們都不知道》跟老師發生關係，甚至在課堂上舉手告知「老師，我懷孕了」。（圖／Naver電影）
▲李瑜美因為《魷魚遊戲》人氣三級跳。（圖／李瑜美IG）
▲李瑜美因為《魷魚遊戲》、《殭屍校園》人氣三級跳。（圖／李瑜美IG）
▲李瑜美（粉紅衣）是《殭屍校園》參演之一。（圖／李瑜美IG）
▲李瑜美（粉紅衣）是《殭屍校園》參演之一。（圖／李瑜美IG）
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