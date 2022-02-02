NBA／籃網兩巨頭止不住5連敗 布克轟35分太陽笑納11連勝
聯盟龍頭鳳凰城太陽今(2)日主場迎戰布魯克林籃網，在主將Devin Booker轟下最高35分的帶領下，以121:111擊敗布魯克林籃網，勇奪11連勝，籃網雙巨頭James Harden、Kyrie Irving合繳48分仍止不住5連敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-02 14:34:42
太陽首節打完就取得雙位數領先，儘管第四節中段一度被追到只差5分，但Chris Paul兩罰俱中、Booker連切帶頭連拿5分穩住領先，快意收下11連勝，追平灰熊所保持的本季第2長連勝紀錄，本季最長紀錄則是太陽在季初所締造的18連勝。
11連勝期間，除了Booker場均27.4分的火力貢獻外，老牌控衛Chris Paul今天也20分14助攻，近3場累積47次助攻，且僅有6次失誤，助攻失誤比接近8:1，相當出色。
籃網方面，Kevin Durant因傷連續缺席第8場比賽，這期間籃網戰績2勝6敗，客場限定的Irving攻下全隊最高26分，因傷休息2場復出的Harden貢獻次高的22分5籃板10助攻，但全隊僅有4人得分上雙不敵點點開花的太陽，苦吞5連敗。