開工日四大超商推咖啡優惠幫提神　萊爾富連7天買30送30

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7-ELEVEN開工咖啡優惠，今年提早一天陪上班族一起收心，自2月6日起至2月22日連續17天，推出CITY系列任選享第二杯半價優惠(以價低者折)，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品，為上班族加油應援打氣！此外，即日起至2月11日限時6天，購買任一杯CITY PRIMA精品咖啡，每杯再加贈OPEN POINT點數10點。
OPEN POINT行動隨時取自2月6日至2月8日推出開工優惠，購買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配一個Mister Donuts「便利甜甜圈」(北海道乳酪甜甜圈/巧克布朗尼甜甜圈/水果瑪芬，三款任選)，購買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配Airwaves口香糖一包(39元系列指定品項)，每組優惠價各為90元，相當於7折優惠，同時滿足開工早餐與提神需求。
萊爾富
萊爾富內部資料顯示，連假後上班的第一天，咖啡的銷量會較平常多出至少5成，為提振上班族開工上班的精神，推出2/7到2/13這7天會員限定、大冰/熱美式咖啡及大冰/熱拿鐵咖啡同品項買30送30的優惠活動。
全家
為了解決消費者連假後上班懶洋洋，「全家」將於2/6、2/7連續2天推出Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買一送一優惠，讓您可以提振心情、面對開工現實，消費者可透過「全家」App購入，每位會員每日限購一組。
且即日起到2/8，Let’s Café中杯單品、特濃系列，私品茶仙女波波系列、永豐餘生技濃仙草飲，會員享同品項第二杯10元優惠；春節期間，不怕沒東西喝！懶得出門，foodpanda也有Let’s Café與私品茶的多杯優惠，全家針對外送咖啡服務的消費者，還設計了專屬的掀蓋式杯蓋，能避免外送過程咖啡外溢。
OKmart
春節期間咖啡獨家活動：2/7開工日，全省門市大杯莊園美式及拿鐵買6杯送6杯(限同品項)。