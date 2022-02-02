不明感染源增、年後疫情恐再爆發？專家點關鍵

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對於疫情是否可能在年後爆發，詹長權說明，若從傳染模式來看，觀測點在於社區中的不明感染源是否增加。他解釋，過年期間民眾南來北往，加上親友之間碰面，特別又多是室內型聚會，一定會造成病毒傳播之間的機會，容易產生新一波的流行，因此要關切長假後兩週內，新增個案數的增加趨勢。
「戴口罩是唯一方式」，詹長權建議，若有與不特定對象的室內聚會，應將口罩戴好。此外，由於新型變異株Omicron感染症狀多為輕症，或是無症狀，因此他建議，「全民都應提高警覺」，留意是否有類似感冒的症狀。
詹長權進一步指出，新型變異株Omicron的明顯症狀就是喉嚨不適，所以民眾若有喉嚨相關症狀，或是流鼻水、發燒等類似感冒症狀，就要趕快篩檢，不要讓傳播鏈繼續擴散下去，若等到症狀嚴重再去篩檢就慢了。
詹長權也呼籲，理想上民眾在返鄉返工前都應進行篩檢，各地方政府若在經費許可的情形下，應鼓勵民眾使用公費進行篩查，盡早揪出確診個案，阻斷隱形傳播鏈。
中華民國防疫協會理事長、中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，若疫情在社區爆發前，確診病例數會往上升，這是很重要的跡象，不過目前病例數相當平緩，「我個人認為應該是不會出現大的感染爆發」。
王任賢特別提到，各地方衛生局從年前就圍堵疫情，「這是老百姓最大的依靠」，這次中央未下指導棋，地方衛生局能自行調控，功勞最大，是防疫成功的關鍵。
王任賢也坦言，若Omicron疫情真的在社區傳開，因為症狀太輕，甚至超過八成的人都沒有症狀，將難以阻擋，不過由於這些無症狀感染者並不會對社區造成大的傷害，因此可以忽略，針對有症狀者週邊清零，就有助於降低疫情，重症與死亡病患數目也會降低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。