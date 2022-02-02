《駭客任務》票房收益破12億 基努李維豪捐8.7億做公益
好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）向來以親民、沒有明星架勢風格聞名，57歲的他寶刀未老，去年底推出《駭客任務：復活》，《捍衛任務4》則預計明年3月底在美國上映，讓粉絲們都相當期待看見偶像大展身手。基努李維私生活低調，從不高調炫富，出道多年的他身家粗估超過3億美元（約83億新台幣），但他多年來默默行善，曾一口氣捐出《捍衛任務》70％的票房收益。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-02 15:57:35
基努李維和妹妹金李維（Kim Reeves）從小相依為命，基努李維對妹妹疼愛有加，但後來金李維罹患白血病，受到病痛折磨，也是因為這個契機，讓基努李維決定將1999年推出《駭客任務》首部曲的票房收益捐出來贊助白血病研究，金額高達3150萬美元（約8.7億新台幣），佔他個人獲得4500萬美元（約12億新台幣）票房收益7成，或許是因為默默行善得到老天眷顧，金李維也幸運康復，但基努李維並未停止繼續做善事。
基努李維不只熱心於公益，對一起打拚的工作人員更是非常大方，他曾送《駭客任務》12位特技人員一人一台哈雷機車、《捍衛任務4》特技團隊一人一只勞力士手錶，更曾將千萬片酬分送給所有劇組人員。