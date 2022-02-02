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《駭客任務》票房收益破12億　基努李維豪捐8.7億做公益

▲ 基努李維靠《駭客任務》系列電影紅透半邊天，但卻大方捐出上億新台幣票房收益。（圖／華納兄弟提供）
▲ 基努李維靠《駭客任務》系列電影紅透半邊天，但卻大方捐出上億新台幣票房收益。（圖／華納兄弟提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-02 15:57:35

好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）向來以親民、沒有明星架勢風格聞名，57歲的他寶刀未老，去年底推出《駭客任務：復活》，《捍衛任務4》則預計明年3月底在美國上映，讓粉絲們都相當期待看見偶像大展身手。基努李維私生活低調，從不高調炫富，出道多年的他身家粗估超過3億美元（約83億新台幣），但他多年來默默行善，曾一口氣捐出《捍衛任務》70％的票房收益。

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▲《駭客任務：復活》將於2月5日CATCHPLAY+影音平台HBO GO專區搶先上架。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲《駭客任務：復活》於2月5日CATCHPLAY+影音平台HBO GO專區上架。（圖／CATCHPLAY+提供）
基努李維和妹妹金李維（Kim Reeves）從小相依為命，基努李維對妹妹疼愛有加，但後來金李維罹患白血病，受到病痛折磨，也是因為這個契機，讓基努李維決定將1999年推出《駭客任務》首部曲的票房收益捐出來贊助白血病研究，金額高達3150萬美元（約8.7億新台幣），佔他個人獲得4500萬美元（約12億新台幣）票房收益7成，或許是因為默默行善得到老天眷顧，金李維也幸運康復，但基努李維並未停止繼續做善事。

▲《駭客任務：復活》系列電影是許多粉絲心目中的經典神作。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲《駭客任務：復活》系列電影是許多粉絲心目中的經典神作。（圖／CATCHPLAY+提供）
基努李維不只熱心於公益，對一起打拚的工作人員更是非常大方，他曾送《駭客任務》12位特技人員一人一台哈雷機車、《捍衛任務4》特技團隊一人一只勞力士手錶，更曾將千萬片酬分送給所有劇組人員。

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