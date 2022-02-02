經濟看好！印尼1月PMI爬升至53.7 製造業前景樂觀
IHS Markit訊息公司近期公布調查報告顯示，2022年1月印尼的製造業採購經理人指數（PMI）處於53.7的擴張區間。印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，這反映的是2022年初，印尼非油氣加工業仍在成長。
記者李澍/綜合報導
2022-02-02 16:22:48｜2022-02-02 16:23:34
阿古斯在一場國會的報告上表示，印尼政府非常感謝國內的製造業，而這個好消息也是製造業企業對今年經濟情況越來越樂觀的訊號。根據數據，1月的PMI指數比去年12月的指數53.5還要高。PMI超過50就是經濟處於擴張區間。
阿古斯認為，製造業部門將繼續對印尼經濟起著重要作用；他說，「這一重要作用可以從製造業部門在多項指標的宏觀表現看出，如投資和出口實現、及工人人數增加等」。
跟周邊國家相比，阿古斯也援引數據稱，以2022年1月來看，東協國家平均PMI指數只有52.7；其中，馬來西亞為52.8、菲律賓為50.0、韓國51.9，中國更只有49.1，處於萎縮區間。顯然印尼目前取得較大的經濟發展空間。
阿古斯強調，雖然Omicron疫情嚴峻，但是印尼政府下定決心要持續創造有利的營商環境，目前政府已經實施了各種戰略政策要復甦經濟，包括向製造業企業提供刺激措施，提高生產力和競爭力。