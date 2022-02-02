印尼蓋捷運「挖出輕軌」　雅加達地下藏荷治時期遺址

印尼首都雅加達的捷運工程蓋得如火如荼，開挖過程中，竟挖到可追溯自荷蘭統治時期、長約12公尺的輕軌遺址。這條輕軌遺址見證了雅加達的大眾運輸歷發展始。目前，該條輕軌將移到大雅加達巴士客運位於雅加達西區的公車機廠安置。
記者李澍/綜合報導
2022-02-02 17:14:32
去年12月間，雅加達捷運的工程師在老城區（Kota Tua）草埔（Glodok）唐人街附近的2A階段捷運車站預定道路下方挖到了長約12公尺，深度約15至110公分的輕軌遺跡。經過鑑定，該軌道始建於1869年，當年正值荷蘭統治時期，雅加達還被稱為巴達維亞（Batavia），距今已有153年的歷史，為印尼最古老的輕軌軌道紀錄。
對於如何保存輕軌遺址，雅加達捷運公司表示，最新發現的輕軌屬於大雅加達巴士客運的資產，會依照雅加達省政府相關文化保存規定，將軌道移至該公司的一處機廠保存。大雅加達巴士客運由荷治時期兩家輕軌公司合併而來，也是雅加達快捷專線巴士的前身。
印尼歷史學家迪瑪斯（Dimas Wahyu Indrajaya）建議，改變捷運路線可能性不高，最好方式是將軌道轉移。
提到雅加達輕軌的歷史，迪瑪斯解說稱，巴達維亞當時有2個輕軌系統，全長約33公尺，最早用於馬車鐵路，1881年改為蒸氣火車，1889年在改用輕軌電車，並於1933年淘汰蒸氣火車。
不過，當時印尼有明確的階級制，只有白人才能坐在車廂，而本地人要跟牲口一起做在貨車車廂。
事實上，之前也有其他路段的輕軌被挖掘出來，目前已出土的軌道被收藏於雅加達歷史博物館，另外還有不少部分軌道尚未出土。