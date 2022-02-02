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初四、初五北市再開放BNT預約　柯文哲：能打趕快打！

▲台北市長柯文哲2日受訪時表示，4日及5日將會重啟北市疫苗預約系統，供民眾預約BNT疫苗。（圖／記者丁上程攝，2022.02.02）
▲台北市長柯文哲2日受訪時表示，4日及5日將會重啟北市疫苗預約系統，供民眾預約BNT疫苗。（圖／記者丁上程攝，2022.02.02）

記者丁上程／台北報導

2022-02-02 17:01:11｜2022-02-02 17:04:50

近日因為omicron變種病毒入侵台灣，導致新冠肺炎疫情逐漸升溫。而雖然在過年期間疫苗施打的相關工作暫緩，不過台北市長柯文哲今（2）日再宣佈，將於4日及5日兩天，重新開放北市疫苗預約系統，不過這次僅提供BNT疫苗供民眾預約，柯文哲也再次以自身為例，表示自己也是打BNT，「只要有得打就快去打。」

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柯文哲今日受訪時表示，2月4日及5日早上9點到下午5點，台北市政府將重啟疫苗預約系統，不過這回提供預約的疫苗僅只有BNT，只要有符合資格的民眾都可以上網預約，這次一共有提供6萬8千劑。「還是要呼籲一遍，我是打BNT，所以拜託不要一直說要打莫德納，這樣會不平均。」柯文哲呼籲，希望大家有得打就先去打，不需要執著於莫德納疫苗。

柯文哲說，高端疫苗的部分也有開放3個注射點，會在開放前上網公告。柯文哲強調，由於高端疫苗的數量比較少，不想讓系統太過複雜化，因此將高端疫苗集中在特定注射點。「希望大家能夠打趕快打，打到疫苗覆蓋率到一個程度後，也許真的要考慮慢慢解封。」柯文哲說，台灣大概不可能永遠鎖國下去，但是疫苗覆蓋率不夠的時候，要放寬還是會有危險。

北市衛生局補充說明，表示台北市於中央1922預約平台第21期高端疫苗剩餘6,000多劑，北市於2月7至11日開放台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站，提供高端疫苗現場掛號共6,778個名額，3處接種站服務日期及時間不同，請民眾留意接種時段，避免撲空。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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