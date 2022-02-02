林志玲都生了！網紅被粉絲安慰爆氣　點破幕後「有貓膩」

第一名模林志玲在47歲高齡產子，獲得外界祝福，卻也給許多積極求子的婦女莫大壓力，過年不免被問到「林志玲都能生了，那你呢？」知名網紅「廣告小妹」（凡槿）就透露收到許多粉絲私訊，安慰她「妳也可以的！」但她認為47歲傳來喜訊很振奮人心，可是從醫學角度來看，高齡產婦想要生小孩，非常不容易，「卵子可以提前凍，子宮的老化醫生難救」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣告小妹曾一度懷孕，產檢時卻發生胎兒沒了心跳。（圖／翻攝廣告小妹FB）

年僅35歲的廣告小妹，是不容易受孕體質，去年做試管嬰兒一度傳出喜訊，結果懷孕沒多久胎兒就停止心跳，讓她緊抱著老公痛哭，自責「是不是哪做錯了」！醫師則安慰她還不到40歲，生小孩非常有機會，她過年期間還做鹽水灌注宮腔超音波，察看子宮修復狀況，肚子悶了一整晚。





高齡不容易受孕、也有高風險，像女星徐若瑄、侯怡君都是案例，廣告小妹在林志玲結婚前就發文說過，不需要為她擔心生育問題，「她有錢有資源，該擔心的是我們這種資源有限的人類」；她認為林志玲低調生子「有貓膩」，背後花費很多努力，可能有醫學科技助力，現在醫療發達，試管、人工、代孕她都很支持，只盼外界不要把懷孕想得太輕鬆，認為每個人都可以，「藝人有不可公開的難處，這點很好理解，可我們有為自己獨立思考的責任與義務」。





▲林志玲對懷孕消息相當保密，直到兒子誕生才曝光好消息。（圖／林志玲IG）

網友則在留言熱烈討論，有人認為「重點是結果，過程不重要，好不容易盼來的寶貝，都值得被祝福」、「其實代孕也沒關係」、「跟我想得一樣，代孕生子也很好啊」；也有網友舉例「伊能靜也是46歲生第二胎吧」、「也不一定吧，身邊很多朋友都40幾歲才生小孩」。





廣告小妹也回覆網友，自己對生育條件沒意見，很支持試管、代孕，「我認同過程不重要，有孩子都值得被祝福。但是民眾自己要了解，背後沒有那麼簡單。醫學就是醫學，醫學也是現實。求子之路的艱難，在於要在樂觀面對與現實感之間抓平衡」，只是希望大家不要因為看到這類案例就覺得很勵志、看見曙光，「她可以，我們不見得可以」。



