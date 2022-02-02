COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄今+8　新北確診國中生母親也染疫

▲陳其邁表示，今天新增加的8例中有6例是解隔離前採檢確診，也代表說市府有把風險控制在一定的範圍裡面，減少社區傳播的風險。(圖／高市府提供)
▲陳其邁表示，今天新增加的8例中有6例是解隔離前採檢確診，也代表說市府有把風險控制在一定的範圍裡面，減少社區傳播的風險。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-02 18:29:35

高雄市今(2)日新增8名確診個案，市長陳其邁表示，8例中有6例是解隔離前採檢確診，也代表說當時在匡列隔離的時候，我們有把風險控制在一定的範圍裡面，就可以減少萬一到社區傳播的風險。至於，新北國中生他自大陸返國的父親1日發病，今天母親也證實確診，三人1月26日到31日在高雄都有活動足跡，依Ct值等數據及基因定序，將釐清誰傳染誰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄港群聚疑似感染關係圖。(圖／高市府提供)
▲高雄港疑似群聚事件關係圖。(圖／高市府提供)
高市府同時也公布包括宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店衍生出的幼兒園群聚新增1人確診，高雄港相關同住家屬新增6例，另外1名確診個案，則是昨天公布的居服員案18904所服務的對象。

▲高雄市新增個案圖。(圖／高市府提供)
▲高雄市新增個案圖。(圖／高市府提供)
陳其邁也以大寮的幼兒園為例，累計到現在已經有10個小朋友確診，這10個小朋友其實大部分還是屬於跟我們小朋友是同班，也有同樓層的，也有其他的小朋友。

換句話說，當時假如說我們是小範圍，就可能會有一些外溢到其他。因為小朋友一般來講到幼兒園小朋友戴好口罩實在很困難，所以這部分風險都還是控制在一定的範圍裡面在社區傳播的風險。

至於，另外一個就是居服員的照顧者，就是昨天有跟大家報告一位居服員受照顧的對象。因此旗津的朋友假如有感冒症狀，因為現在診所都沒有在看診，如果覺得有感冒症狀，拜託你到旗津醫院、海科大，這兩個地方這幾天都有開，都持續在做社區篩檢，這點拜託我們旗津的居民可以配合。

高市衛生局簡任技正潘炤穎也表示，從疫調發現，新北國中生一家三口，足跡從北、中、南一路移動，在1月26日之後停留在高雄。26日晚上6點17分，搭乘台鐵175次自強號，晚上8點47分抵達高雄。1月27日下午4點30分至5點，搭民族幹線90路公車，由大中路口到新光三越站，晚上8點30分到9點，再搭同公車返回大中路口，當天下午5點30分到晚間8點25分，在大遠百饗食天堂用餐。

▲案18942高雄市公共場所足跡圖。(圖／高市府提供)
▲案18942高雄市公共場所足跡圖。(圖／高市府提供)

▲案18942高雄市公共場所足跡圖。(圖／高市府提供)
▲案18942高雄市公共場所足跡圖。(圖／高市府提供)

28日上午11點30分到中午12點，搭高雄捷運由巨蛋站到前鎮高中站，下午6點10分到6點20分，搭捷運回巨蛋站；中午12點39分到下午1點30分，曾到高雄市鳳山區五甲二路咕嚕咕嚕家五甲店，晚上6點16分到7點30分，曾逛漢神巨蛋購物廣場。

至於，案18905的父親，這名父親10日從中國入境，25日返家，但他27日自主管理期間與兒子（案18905）到餐廳「饗食天堂」用餐，高雄市衛生局今天也表示，該案違反防疫規定，最高將開罰1萬5千元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀