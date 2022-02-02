高雄今+8　新北確診國中生母親也染疫

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陳其邁也以大寮的幼兒園為例，累計到現在已經有10個小朋友確診，這10個小朋友其實大部分還是屬於跟我們小朋友是同班，也有同樓層的，也有其他的小朋友。
換句話說，當時假如說我們是小範圍，就可能會有一些外溢到其他。因為小朋友一般來講到幼兒園小朋友戴好口罩實在很困難，所以這部分風險都還是控制在一定的範圍裡面在社區傳播的風險。
至於，另外一個就是居服員的照顧者，就是昨天有跟大家報告一位居服員受照顧的對象。因此旗津的朋友假如有感冒症狀，因為現在診所都沒有在看診，如果覺得有感冒症狀，拜託你到旗津醫院、海科大，這兩個地方這幾天都有開，都持續在做社區篩檢，這點拜託我們旗津的居民可以配合。
高市衛生局簡任技正潘炤穎也表示，從疫調發現，新北國中生一家三口，足跡從北、中、南一路移動，在1月26日之後停留在高雄。26日晚上6點17分，搭乘台鐵175次自強號，晚上8點47分抵達高雄。1月27日下午4點30分至5點，搭民族幹線90路公車，由大中路口到新光三越站，晚上8點30分到9點，再搭同公車返回大中路口，當天下午5點30分到晚間8點25分，在大遠百饗食天堂用餐。
28日上午11點30分到中午12點，搭高雄捷運由巨蛋站到前鎮高中站，下午6點10分到6點20分，搭捷運回巨蛋站；中午12點39分到下午1點30分，曾到高雄市鳳山區五甲二路咕嚕咕嚕家五甲店，晚上6點16分到7點30分，曾逛漢神巨蛋購物廣場。
至於，案18905的父親，這名父親10日從中國入境，25日返家，但他27日自主管理期間與兒子（案18905）到餐廳「饗食天堂」用餐，高雄市衛生局今天也表示，該案違反防疫規定，最高將開罰1萬5千元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。