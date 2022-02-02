打完2劑BNT仍確診！柯文哲透露「已10幾例陪病家屬」染疫
台北市長柯文哲今（2）日下午前往中正健康服務中心慰勞員工，並參與北市精準疫調視訊會議。會後接受媒體訪問時，被問到北市今天新增的一例確診案例，柯文哲也說明是一名確診幼稚園學童的陪病家屬，在過程中疑似遭到感染，不過該名家屬也已經施打2劑BNT疫苗，並且透露「陪病家屬」的確診個案，目前已經在北市累積十數起。
記者丁上程／台北報導
2022-02-02 18:05:16
柯文哲指出，該案原為松山區「點點補習班」確診學童的家長，而為了要到醫院內照顧國小一年級的學童，疑似是在照護過程中確診。柯文哲直言，一開始還納悶怎麼照顧的不是媽媽，結果是因為2個孩子，還有更小的媽媽去照顧，所以要爸爸去照顧國小一年級比較大的。
柯文哲也透露，北市累計至今，已經有10多起同為「陪病者確診」的案例。對於染疫者照顧的規範，柯文哲坦言還需要改進，因為12歲以下的確診兒童，還是需要有父母的照護。「這情形下進去之前到底疫苗要打多少、防護設備要多少，我們會做個檢討，不然這2例都是家長去照顧小朋友被感染。」
柯文哲說，今日確診的家長也打過2劑BNT疫苗才染疫，「打疫苗本來就沒有百分之百，只是說讓你萬一感染症狀比較輕。」柯文哲強調，不僅是疫苗的問題，但這是比較特別的案例，府內會再討論應該要如何防範。
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