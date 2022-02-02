高市府防疫推無接觸乘車　99元暢遊燈會再送小提燈

2022台灣燈會在高雄於大年初一點燈後廣受好評，虎年小提燈「大吉虎」詢問度更高，高市府今(2)日表示，只要以99元購買可暢搭大眾運輸的「五行暢遊碼」，即可獲得1個小提燈。交通局長張淑娟指出，使用「五行暢遊碼」，就可在24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，前20萬名更再加送虎爺小提燈「大吉虎」。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-02 19:17:23
2022台灣燈會於2月1日起在高雄衛武營及愛河灣登場，儘管總面積達上百公頃，並為戶外空曠通風場域，市府仍推動「燈會碼」防疫實名制、零接觸LINE Beacon智慧導覽、無接觸「五行暢遊碼」交通虛擬卡、展演線上預約與即時人流管制等智慧防疫措施。
高市府表示，除愛河灣、衛武營雙燈區所在的鹽埕埔、西子灣、衛武營、鳳山西站4個高捷站點外，也感謝高雄捷運公司協助，現民眾至青埔、都會公園、左營、高雄車站、中央公園、美麗島、獅甲、凱旋、大寮等站點的服務台，亦可購買五行暢遊碼、獲得大吉虎小提燈。
台灣燈會防疫大使戴資穎日前也拍片介紹高市府所推出的「燈會碼」防疫實名制，並推薦「五行暢遊碼」，推廣燈會的防疫及交通相關措施，也在片中與「大吉虎」互動，呆萌模樣使人留下深刻印象。
高市府也強調，將嚴格落實包括每間廁所將配置酒精且密集清消；除飲食專區外，禁止邊走邊吃；工作人員、店家、遊客等現場人員務必配戴口罩，皆須落實稽查輔導工作等三項重點防疫工作，。
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