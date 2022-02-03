高史博《大高雄歷史常設展》三大主軸　展城市歷史

高雄市歷史博物館今（2022）年於一樓展廳，推出《大高雄歷史常設展》2.0，突破一般以年代為架構的歷史再現，改採「水系、鐵道、海港」三大主題為敘事軸線，引領觀眾穿梭高雄多元的歷史空間，體會人與自然互動下逐步發展成形的大高雄城市歷史。此外，配合常設展2.0的啟用，也推出畫風精美的「濱線奇境」歷史拼圖及粼光玻璃杯。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-03 09:00:00
高史博代理館長李旭騏邀請民眾即日起進入博物館探索高雄人文歷史。「水系」展廳運用玻璃晶瑩剔透的特質，搭配巨幅地圖塑造全觀視野，呈現大高雄的人文生活如何發軔於河域，規劃「高雄穀倉的孕育」、「哈瑪星現代化下的水利工程」、「戰爭下的水路布局」、「工業港都的承載」等4項展區。
進入「鐵道」展廳，看到作為高雄命脈的鐵路，串聯大城小鎮的結點，承載高雄人的生活記憶。展區以月台與車廂為造型，透過「初遇蒸汽火車」、「串聯海與陸」、「產業最前線」、「獨一無二環狀系統」等主題，牽引觀眾認識鐵道與高雄產業及現代都市生活如何共生共榮。
第三間展廳的主角是高雄港，作為臺灣第一大港，由港的拓築可以看見高雄市近百年來的發展。展廳中特別展出國家級重要古物「打狗汛地碑」、「臺灣關地界碑」，以及最大亮點是四組呼應時代地景的精巧模型，從「天地形塑的南島」、「1860s－開港．靜待雕琢的璞玉」、「1895－闢建．孕育良港的前奏」、「1945－拓展．大船入港的繁華」等主題，觀眾將穿越時光，探索大港的前世今生。《大高雄歷史常設展》相關展覽與活動資訊請至高史博官網查詢。