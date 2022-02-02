疫情是推手！泰國10大潛力產業 電商吸金功力排第一
泰國商業部近期公布2022年10大最具潛力的行業，總市值預估逾1兆3200泰銖（近新台幣1兆1060億元）；其中，隨著電子商務的發展與疫情的推波助瀾，電商行業發展的潛力最大；截至2021年12月31日，泰國共有4萬9117家公司，電子商務佔4857家，註冊資本高達428億2997萬泰銖（約新台幣358億8552萬元）。
記者李澍/綜合報導
2022-02-02 21:53:45
根據統計，排名前10大最具潛力行業的總市值超過1兆3200億泰銖，4萬9117家企業的註冊資本總額達4825億7670萬泰銖（近新台幣4043億3174億元）；其中，潛力排名前三的分別是電商4858家，註冊資本428億2997萬泰銖，運輸物流企業2551家，註冊資本258億1790萬銖（近新台幣216億3179萬元）；醫藥及草藥加工業註冊1萬2247家，註冊資本900億9631萬銖（近新台幣754億8810萬元）。
至於排名第4到第10名的行業分別是訊息數據管理及處理、回收、美妝保養品、寵物及相關用品零售、養老、紙質包裝，以及數位行銷。
商務部指出，2022年行業發展方向，估計會有較好的回暖跡象，但須考慮到新冠疫情的風險，以及全球經濟復甦影響因素。
商務部也建議，因為投資有風險，因此若要投入上述行業，投資人務必選擇自身感興趣的行業，同時，要充分考慮整個商業趨勢和產品質量因素。
對於這項數據，商業部助理部長實尼表示，上述調查是商業部商業發展廳根據工商登記、企業數量、地點、財報、業務成果以及其他內部和外部的商業和經濟因素統計出來的數據，對具有發展潛力並值得關注的行業進行研究分析後所得出的結果。