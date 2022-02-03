太空旅行不過癮！日本富豪「走春計畫」潛入馬里亞納海溝
不少民眾在過年期間往往會趁著連假出國遊玩，然而新冠疫情的爆發讓這個觀光計畫顯得有些困難，不過如果有錢、有時間的話你會想到世界的哪個地方旅行呢？對日本富豪前澤友作來說，他的答案可不光是上山下海，曾經登上國際太空站、完成太空旅行的他，日前宣布自己的下一個挑戰就是搭乘潛艇「潛入馬里亞納海溝」探險！
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-03 10:00:00
隨著科技發展進步，人類想要登上太空已經不是個遙不可及的夢想了，尤其對於全球首富馬斯克、貝佐斯等人而言，單純的太空旅行是無法滿足他們的。而在日本也有一名「千億富豪」，靠著雄厚的財力與好奇心，成功在去年12月8日搭乘俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）抵達太空，成為了日本第一個在國際太空站（ISS）停留的民間人士。
為了外太空冒險，前澤友作砸下100億日元搭乘太空船，在國際太空站停留了整整12天，於去年12月20日返抵地球。儘管日前才創下寥寥數人有過的太空旅行經驗，前澤並未滿足於此，今年一月又再度宣布了新一輪的挑戰計劃，指出自己準備好要挑戰下一個極限，決定要直攻「馬里亞納海溝」。
在返回日本後第一場記者會上，前澤友作宣布了新的挑戰計劃「潛入馬里亞納海溝」，前澤友作表示「這次我不但向上挑戰，也要向下，正在考慮潛入馬里亞納海溝」，至於該如何到達這個最深處離水面約有1.1萬公尺的極限秘境，前澤友作也提到目前既有的初步規劃，包括整個計畫所需的人力、物力配置，該如何出動迷你潛水艇到海溝底部等等。
儘管在記者會上前澤友作並沒有透露何時才要挑戰馬里亞納海溝，但外界認為深海挑戰的難度比起太空旅行來說更高，尤其需要大型團隊跟軟硬體支援，多半估計前澤友作至少要2023年春天才有機會成行。