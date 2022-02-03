熱心台灣警解圍！移工春節遇電動機車爆胎意外

《四方報》報導，來自菲律賓的32歲外籍移工HALOG ARNOLD（小名為阿怒），他為了感受台灣農曆春節的氣氛，1日獨自騎乘電動機車從桃園區出發沿路到龍潭區訪友，行經龍潭區龍新路段山區道路時，機車輪胎突然爆胎漏氣，卡在路中不動。男子一直在車旁打電話，龍潭警方發現因車子突然爆胎而停於路中的阿怒，以小貨車載運拋錨機車協助解圍。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-03 09:10:00
本次解圍的警員為龍潭分局三和派出所的曾子謙，在2月1日傍晚駕駛巡邏車巡查轄區道路交通狀況時，發現32歲的菲籍男子獨自站在路旁。阿怒表示，因來台工作的工廠休年假，想感受台灣農曆春節的氛圍及各地風景，獨自騎乘電動機車從桃園區出發沿路行經八德、中壢、大溪等區欣賞各地美景，最後於傍晚到了龍潭區訪友，到達龍潭找友人時，發現機車輪胎漏氣。然而正逢春節連假期間，沿路都找不到有營業的機車行，只好著急地站在車旁打電話求援，龍潭警方巡邏當下直覺有異，經了解才發現男子因車子突然爆胎而停於路中，於是以小貨車載運拋錨機車，陪同前往龍潭友人家中，十分好心。
外籍移工阿怒表示，很高興能獲得台ㄊ警察的熱心協助，並向員警表示台灣是他心目中最好、最理想的國家。他離去前主動請求警方合照紀念，並不斷地鞠躬道謝，對警方的行為表示感謝。