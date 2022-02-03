早上快出門！初三北返、走春車潮湧　塞車路段曝

今（3）日為春節連續假期初三，除了走春行程，部分民眾將陸續北返，高公局預估今日交通量上看140百萬車公里，各交流道北向入口將實施高乘載管制，重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹、北向西螺-埔鹽系統等路段，建議南向民眾可下午出發，北向民眾則可於上午出發節省時間。
記者許若茵／台北報導
2022-02-03 09:05:10
春節連假進入初三，高公局預估，今日交通量為140百萬車公里，目前全國道路況大致正常，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人則於上午時段出發，節省寶貴時間。
今日相關疏導措施包含13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。