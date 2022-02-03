黃河論被轟！台網紅逆風挺「罵蕭敬騰只是幼稚加丟臉」
蕭敬騰（老蕭）近日參加大陸央視春晚，與陳坤、港星王嘉爾和澳門歌手彭永琛演唱張雨生遺作改編的《黃河長江》，受訪時表示「大家都是一直以來被黃河長江滋養嘛」、「台灣人一定要回家看一看」，引發議論。台灣網紅「漂亮諧音」昨（2日）逆風力挺老蕭：「罵蕭敬騰真的只是幼稚崩潰加丟臉。」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-03 11:03:20｜2022-02-03 11:21:39
「漂亮諧音」粉專有3萬5千人追蹤，昨發文提及老蕭發表「黃河滋養論」、「回家說」，許多台灣人崩潰，「漂亮諧音」認為，我們現在使用的文字，語言及各種文化，難道不是來從中國長江黃河流域蘊育出來，「不然農曆春節是台灣這塊土地上的河流蘊育出來的文化嗎？更不要說其他傳統節日。還是說倉頡造字，倉頡是出生在台灣的流域上？」
對於有些台灣人愛用閩南語（台語）來區別和對岸不同，「漂亮諧音」直言，閩南語不是從台灣這塊土地上蘊育出來的，一樣是來自對岸，更說：「如果有些台灣人覺得黃河長江跟他們一點關係也沒有，那至少該立刻放棄掉自己人生言行裡所使用到的50～60趴以上的中國文化，尤其放棄越多才能更加證明黃河長江跟自己毫無關係，要不然罵蕭敬騰真的只是幼稚崩潰加丟臉。」
「漂亮諧音」最後說：「況且黃河長江這首歌是出生在台灣的張雨生所寫的好吧！」貼文一出，不少人附和：「台語又稱河洛話，原自河南洛陽一帶的方言，唐朝時的官話。源自長江黃河是合理」、「説得太好了，給你N個讚」、「張雨生好像還有一首心底的中國」。
不過也有人反擊，認為使用中華文化跟國家認同是兩回事，「對中國這個國家完全會反感都是因爲源於中國人的自以爲是、與無法包容！所以爲什麼要這麼悍衛台灣是因爲我們這做島是個很自由的的地方，所以誰會想被對岸同化」、「美國人也用英文字母，但有說自己是英國人嗎？」（編輯：楊穎軒）