春節探訪田野風光　外埔忘憂谷秘境台中之美

春節連假想輕鬆出遊，又不想去熱門景點人擠人？台中市政府觀旅局推薦外埔忘憂谷自行車道，透過單車旅遊悠閒探訪鄉村田野風光，車道全長

12.6

公里，包括長

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公里、視野較高的堤頂自行車道，以及長

5.6

公里通往花博外埔園區與麗寶樂園的六分路支線。不需人擠人就可以欣賞到遼闊的田園景緻，還能到附近私房景點水流東桐花步道及麗寶落羽松秘境體驗台中之美。

觀旅局表示，春節期間外埔忘憂谷進入翻土耕作狀態，當地農家開著耕耘機翻攪稻田，讓土地更鬆軟以利插秧，閃電狀的鄉間小路蜿蜒於一片片水田之間，隨著時間更迭，一覽無遺的水田在藍天白雲或夕陽餘暉的映照下變化多端，宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，美得令人讚嘆，無論是步行或單車騎遊都有一種悠然自得的閒情，春節期間人潮相對較少，感受療癒身心的平靜最適合不過。

觀旅局說，距離忘憂谷附近不遠的私房景點水流東桐花步道，全長

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