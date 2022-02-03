春節探訪田野風光　外埔忘憂谷秘境台中之美

春節連假想輕鬆出遊，又不想去熱門景點人擠人？台中市政府觀旅局推薦外埔忘憂谷自行車道，透過單車旅遊悠閒探訪鄉村田野風光，車道全長12.6公里，包括長2公里、視野較高的堤頂自行車道，以及長5.6公里通往花博外埔園區與麗寶樂園的六分路支線。不需人擠人就可以欣賞到遼闊的田園景緻，還能到附近私房景點水流東桐花步道及麗寶落羽松秘境體驗台中之美。
記者柳榮俊/台中報導
2022-02-03 11:20:31
觀旅局表示，春節期間外埔忘憂谷進入翻土耕作狀態，當地農家開著耕耘機翻攪稻田，讓土地更鬆軟以利插秧，閃電狀的鄉間小路蜿蜒於一片片水田之間，隨著時間更迭，一覽無遺的水田在藍天白雲或夕陽餘暉的映照下變化多端，宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，美得令人讚嘆，無論是步行或單車騎遊都有一種悠然自得的閒情，春節期間人潮相對較少，感受療癒身心的平靜最適合不過。
觀旅局說，距離忘憂谷附近不遠的私房景點水流東桐花步道，全長2.4公里，也適合散步或騎單車，沿途經過葡萄園、番茄園；若對鐵道有興趣，可於步道旁的高鐵觀景台近距離觀看高鐵列車呼嘯而過，該處為距離高鐵全線最近的觀景台，對照設置的時刻表能拍攝到疾駛而過的列車。
另外，喜歡品嚐紅酒的人，途中可至水流東休閒農業區參觀溫馨樸實的知名特色酒莊，選購在地特產紅酒；此外，當地的特色農產品如火龍果麵、紅酒麵等，無論是自己品嚐或年節送禮都是不錯的選擇。
旅程的最後，可順遊位於台中麗寶樂園後方綿延1.6公里長的落羽松大道，臨近賽車場旁，該處落羽松歷時多年種植，近千株落羽松佇立，搭配麗寶樂園著名的Sky Dream天空之夢摩天輪，形成絕美的詩意風景，讓人有種置身北歐森林的浪漫錯覺。