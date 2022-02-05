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泰國榮登2022亞洲最適合養老國家　生活開銷低是主因　

▲全球退休指數報告指出，泰國以72.9分的高分，名列亞洲第1名。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球退休指數報告指出，泰國以72.9分的高分，名列亞洲第1名。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-05 10:00:00

美國權威生活雜誌《國際生活》（international Living）最新發布2022年全球退休指數報告（Global Retirement Index）指出，泰國以72.9分的高分，名列亞洲第1名；更有不少外國人認為，如果要選擇「第二故鄉」，那非泰國莫屬。

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這份調查評選出全球最適合退休生活的25個國家或地區。泰國名列亞洲第1，全球第11名。泰國排名前面的原因包括氣候宜人、醫療服務水平高、物美價廉、養老政策完善、友善開放的風情以及獨具特色的美食等，各項條件都讓許多外國人趨之若鶩。

報告中還進一步指出，在泰國首都曼谷、清邁和巴蜀府的華新縣是最受歡迎的養老城市。

值得一提的是，泰國對於單身人士相當友善，每個月只需要1000美元（新台幣27594元）的生活費，就可以過上舒適的生活，當地的公寓房租每個月也只要400美元（約新台幣11037元）至500美元（約新台幣13797元）不等。

綜合以上角度，泰國真的是相當適合退休養老的國家。不過，除了泰國，東南亞還有不少國家也榜上有名，包括柬埔寨獲得72.3分、馬來西亞72分、印尼的峇里島69分以及越南68.3分。

這項調查是美國生活雜誌《國際生活》根據生活成本、住房環境、簽證申請難易度、國家發展水平、衛生服務、氣候條件、特殊權益待遇等因素進行綜合考量並排名；同時，也會藉由和當地居民實際訪查來獲得參考依據。

▲2022最適宜退休養老的東南亞國家排名
▲2022最適宜退休養老的東南亞國家排名

 

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