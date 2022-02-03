黃郁婷穿中國隊服 李雨蓁：民主盟友怎為台灣抱不平？
台灣隊滑冰選手黃郁婷將代表我國參加2022北京冬奧，不過卻被發現，日前其身穿黑、紅色的中國隊服，其2日深夜在臉書回應稱運動歸運動，在運動屆裡沒有國籍之分，引來大批國人砲轟。台灣基進組織部主任李雨蓁今（3）日對此表示，自己不會幫縱容中國打壓台灣的選手加油，因為如果連我國自己的選手都對台灣遭到打壓不以為意，那民主國家的盟友也很難為台灣打抱不平。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-03 13:24:59｜2022-02-03 13:33:58
李雨蓁說，黃郁婷的行為等於是向國際傳達中國對台灣的打壓，「台灣人一點都不憤怒還覺得是好朋友」，如果連我國自己的選手都對台灣遭到打壓不以為然，那民主國家的盟友也很難為台灣打抱不平。
李雨蓁說，國人之所以為台灣選手加油，是因為支持也相信，台灣鼓勵每個人朝自己的天賦和興趣發展，所以在政策上逐年改善挹注運動發展的制度，挹注選手參與國際賽事並協助推廣。
李雨蓁說，也因為有眾多國手和相關產業人員的共同努力，台灣在國際賽事上屢創佳績，台灣民眾也開始高度關注運動賽事，每個人都願意花更多心力培育下一代好手，期盼打造台灣運動風氣好的循環。
李雨蓁表示，國人的加油，為的是留給下一代更好的運動發展環境，這是為了台灣的未來、為了這個社會的夢想自由，請不要將台灣人對運動產業的加油，解讀為是對選手個人的喜好來消耗，「我不會幫縱容中國打壓台灣的選手加油，但我一定終身為台灣的運動加油」。