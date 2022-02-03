30座復刻「燈塔」現身台灣燈會！一次看完台灣燈塔們
在台灣燈會愛河灣主場，有30座復刻台灣各地的燈塔們佇立在高雄港海邊，並依照其地理位置，沿著地面上、倉庫屋頂上的台灣輪廓線，分布在港區碼頭之上。這是高雄副燈「光明．祈島--鎮守台灣海線的燈塔們」，特別自旗后山高雄燈塔引光點亮今年燈會最前線的作品。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-03 13:33:31
高雄副市長史哲表示，在四面環海的台灣，燈塔是港口的第一道光，高雄與海港的關係緊密，位於旗津旗后山頂上的高雄燈塔，在高雄港與世界通行的航道上，守護了超過一個世紀之久。因此提出以台灣燈塔群製作燈會作品的構想，藉由這場燈會，一次看完台灣30座燈塔，從富貴角到鵝鑾鼻，歡迎全國各縣市民眾來到高雄港海邊尋找自己家鄉的燈塔。
高雄市政府文化局長王文翠表示，台灣燈塔見證著台灣走入航海的世界歷史中，金馬台澎共有超過30座燈塔，其中一半設置於清領時期，一半建設於日治時期。台灣的第一座燈塔，可以追溯到1778年澎湖外垵西海口岸砌築的七級石塔，當時尚無電力，夜燃油燈，作為台灣與廈門間船隻航行的指引。在沒有光電的年代，30座老燈塔可以說是當時島嶼上真正的台灣燈會。
針對「光明．祈島--鎮守台灣海線的燈塔們」這件別具意義的作品，大會也特地與全聯福利中心推出指定商品--燈塔銅鑼燒，全系列共有八座燈塔，包含高雄燈塔、白沙岬燈塔、富貴角燈塔、三貂角燈塔、太平島燈塔、漁翁島燈塔、鵝鑾鼻燈塔、東引島燈塔。