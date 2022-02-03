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高雄本土暴增15例！8人隔離「陰轉陽」　2例感染源待釐清

▲今(2/3)日，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人，說明新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土及34例境外移入。（中央流行疫情指揮中心提供）
▲今(2/3)日，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人，說明新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土及34例境外移入。（中央流行疫情指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-03 14:30:44｜2022-02-03 14:31:32

3日下午，中央流行疫情指揮中心，公布國內新增22例本土個案，其中桃園新增7例，高雄新增15例，而高雄有6人是宜蘭礁溪群聚相關個案、9人為高雄港相關。

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對此，指揮中心發言人莊人祥表示，高雄新增的15例確診者，有8人屬隔離陰轉陽，6例與宜蘭礁溪長榮飯店相關。6人裡面有4人為一家4口，跟案18773有過接觸史，上月31日陸續出現症狀，自行採檢陽性；高雄港方面新增9人確診，6人為陰轉陽，另3人是旗津社區採檢出。

另外，案18905為新北市的一名國中生，其父親案18942從中國大陸入境，14天隔離期滿採陰，之後與兒子於上月25日到26日，前往台中跟高雄，父子先後於1/30、1/29發病，但目前尚無法釐清感染源，因此初步暫列本土，母親案18988本月2日確診，26日到31日在高雄活動，將進行基因定序。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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