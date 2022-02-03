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全台外籍研究生人數最多！台科大曝原因

▲擁有全台最多外籍研究生的台灣科技大學，在2020年時光新南向國家學生就有1694人。（圖／NOWnews資料照）
▲擁有全台最多外籍研究生的台灣科技大學，在2020年時光新南向國家學生就有1694人。（圖／NOWnews資料照）

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-03 14:40:00

《四方報》報導，隨著新南向政策的發展，許多學校紛紛推廣外籍學生的教育政策，而擁有全台最多外籍研究生的台灣科技大學，2020年時在學的新南向國家學生就有1694人，榮登全台最多。因爲越來越多新南向學生在台工作，台科大國際校友會也在近期成立。 

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台科大配合國家的新南向政策，在過去廣招新南向國家的外籍研究生來台。來自越南、去年底獲選為台科大首屆國際校友會會長的武德勝（Duc-Thang Vo）表示，之前留在台灣的外籍生比較少，這幾年來越來越多外籍生留台灣工作，而且不只是電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台。而過去以研究生畢業後留在台灣工作為主，現在連大學部學生畢業後，選擇在台灣工作的情形也增加許多，所以才成立這個校友會，讓大家能分享彼此在台灣的工作經驗和生活，彼此互相幫助，也希望鼓勵更多外籍生留台工作。 

根據教育部統計顯示，2011年時，新南向國家學生佔境外比例僅31.8%，到了2020年時已經攀升到56.5%，且近10年來台攻讀學位的境外學位生從2011年的2萬5107人，2020年已經來到6萬2387人，新南向國家的學生在2019年時更擠下陸生，成為境外生最大來源。 


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