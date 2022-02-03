桃園物流公司群聚案！250名員工居隔、千人預防性隔離
3日中央流行疫情指揮中心，公布國內新增22例本土個案，其中高雄新增15例、桃園新增7例。由於桃園物流公司群聚案擴大，2日又增加2例確診，3日上午桃園市長鄭文燦，公布全家超商旗下物流公司名稱「日翊文化行銷股份有限公司」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 14:50:11
對此，全家方面也證實，而指揮中心表示，目前該公司已累積15人染疫，分別是13員工與2家人，另將匡列250名員工居家隔離、1000名員工預防性居家隔離。另外在桃園方面，加貝爾幼兒園相關的一名父親，為隔離陰轉陽。
莊人祥表示，目前桃園大溪區的「日翊文化行銷股份有限公司」已勒令停工，並匡列員工、家屬居家隔離，將於2月6日二度採檢。而物流公司的群聚是Omicron變異株，且與桃機群聚案的序列相符，正積極追查可能感染源。
除此之外，桃園新增的確診個案中，有4例為境外移入個案19042的家人，Ct值偏低，感染源還在釐清當中。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。