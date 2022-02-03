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疫情延燒！高雄確診者足跡：夢時代、中藥行、髮廊入列

▲高雄確診個案相關圖。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案相關圖。（圖／高雄市府）

編輯中心/綜合報導

2022-02-03 15:03:13｜2022-02-03 16:19:49

中央疫情指揮中心3日公布，新增本土22例確診個案，其中高雄新增15例，而原為新北市的案19073本土個案，為高雄港相關接觸「解隔前採檢陽性」確診，指揮中心將其改列為高雄個案。

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據了解，案19073為一名60多歲男性，已完成兩劑疫苗接種，為高雄確診案18367的接觸者，其工作地在高雄港區，與案18367最後接觸日為1/19，20日北返新北，21日接獲高雄市衛生局通知，新北衛生局安排採檢PCR陰性，23日匡列隔離，2/2解隔前採檢陽性、Ct值23.96，故無公共場所活動史，目前已收治專責病房隔離治療。

▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案相關圖。（圖／高雄市府）
針對高雄確診個案，高雄市衛生局今(3日)表示，新增9例個案，為高雄港疑似群聚事件衍伸個案，以及6例北部某飯店相關本市確診個案。

其中案19048、19073、19076、19078、19079為解隔離前採檢陽性；案19046及19047為隔離期間發病確診，故均無公共場所活動史。並公布案19080、19081、19082、19083，以及案19049跟案19055的疫調足跡。（編輯：林盈君）

▲2月3日新增本土確診個案 。（圖／指揮中心）
▲2月3日新增本土確診個案 。（圖／指揮中心）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）
▲高雄確診個案足跡。（圖／高雄市府）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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