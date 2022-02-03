疫情延燒！高雄確診者足跡：夢時代、中藥行、髮廊入列
中央疫情指揮中心3日公布，新增本土22例確診個案，其中高雄新增15例，而原為新北市的案19073本土個案，為高雄港相關接觸「解隔前採檢陽性」確診，指揮中心將其改列為高雄個案。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 15:03:13｜2022-02-03 16:19:49
據了解，案19073為一名60多歲男性，已完成兩劑疫苗接種，為高雄確診案18367的接觸者，其工作地在高雄港區，與案18367最後接觸日為1/19，20日北返新北，21日接獲高雄市衛生局通知，新北衛生局安排採檢PCR陰性，23日匡列隔離，2/2解隔前採檢陽性、Ct值23.96，故無公共場所活動史，目前已收治專責病房隔離治療。
針對高雄確診個案，高雄市衛生局今(3日)表示，新增9例個案，為高雄港疑似群聚事件衍伸個案，以及6例北部某飯店相關本市確診個案。
其中案19048、19073、19076、19078、19079為解隔離前採檢陽性；案19046及19047為隔離期間發病確診，故均無公共場所活動史。並公布案19080、19081、19082、19083，以及案19049跟案19055的疫調足跡。（編輯：林盈君）