妻兒確診Omicron連日發高燒 黃少祺曝美國醫療現況
男星黃少祺和同為演員的老婆呂宜蓁2009年在美國登記結婚，2人育有2子，呂宜蓁婚後淡出演藝圈，專心在家相夫教子。黃少祺一雙寶貝兒子目前正在美國求學，呂宜蓁為了照顧小孩也一同前往，黃少祺留在台灣拍戲賺錢，沒想到妻兒卻不幸感染Omicron，讓他相當心疼。黃少祺也透露，美國對於感染Omicron的醫療方式，就是待在家吃退燒藥，做好自主隔離、多休息。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-03 15:01:41｜2022-02-03 15:03:39
Omicron持續肆虐全球，傳染力高、症狀如同重感冒，黃少祺年幼的兒子也難逃魔爪，他在IG心疼透露：「看到你們在美國雙雙確診又這麼高燒，這幾天我的心情著實忐忑不安，在美國確診幾乎都是在家裡自我隔離，服用退燒藥，多休息，大概都燒個三天就能恢復，現在看到你們健康的樣子，我終於放心了。爸爸祝你們平安健康，休養好之後開心上課。」
黃少祺表示老婆也同樣確診，還要辛苦照顧兒子，好在雙寶已經恢復健康，但呂宜蓁還在生病當中，兒子們也在感染Omicron後產生抗體。黃少祺近日正在趕拍《天之驕女》，一邊工作又一邊擔心家人健康，坦言心情很忐忑，他日前也已經去打了第三劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。