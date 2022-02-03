走春實聯制好麻煩？iPhone這招背面輕敲 秒掃碼發出簡訊
為因應本土疫情，自去年以來全國各大場所、機構甚至市場的出入口，都設置「1922防疫實聯制」的標示，以便指揮中心追蹤疫情。不過，對iPhone用戶而言，要開相機，再點擊QRCode連結，並且再按一次送出才會傳送實聯制簡訊，相當麻煩。對此，就有網友熱心分享「實聯制快速簡訊」的捷徑腳本，提供民眾快速掃描，甚至搭配iPhone內建的背面輕敲功能，就能讓你走春出入各大場所暢行無阻！
記者賴志昶／台北報導
2022-02-03 15:54:02
Ptt網友去年中旬時於iOS版上發布這款「實聯制快速簡訊」捷徑腳本，後來經過廣大網友修改，推出了自動開啟相機、掃描QR Code並發送簡訊且停留在簡訊畫面的版本。
首先只要以手機點擊這個連結，並點選「加入捷徑」後，就能讓該腳本存在您的手機內。而為了讓捷徑順利開啟，在加入捷徑的頁面中，滑到畫面最底部，並點選「加入不受信任的捷徑」。
之後為了讓使用更加便利，可在捷徑中，長按「實聯制快速簡訊」捷徑，再按「分享」，並選擇「加入主畫面」，即可在自己手機主畫面上找到此圖示。
至於要加入小工具列，則是向左滑並長按空白位置，並點選左上角「+」，再點擊「捷徑」，找到「實聯制快速簡訊」並加入即可。
在手機內存有這款捷徑後，還可利用iPhone內建的背面輕敲功能，讓使用更便利！首先到「設定」，點選「輔助使用」再到「觸控」，滑至畫面最下方點擊「背面輕點」，再看您想以「點兩下」或是「點三下」來開啟，點擊之後再滑到下方的捷徑列中勾選「實聯制快速簡訊」，之後只要輕點手機背面，即可開啟此功能！