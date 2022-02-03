百年首見營造業大缺移工！中市經發局促投資232億

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張峯源說，在中央規定總計畫經費應超過100億元以上時，市府即率全國之先，協助勤美之森、三井Lalaport及台中商銀總部「台中之鑽」三件重大投資資格認定，在行政院去年3月放寬民間工程聘僱移工門檻為個別工程金額2億元後，陸續完成4案資格認定，其中包括大里塑膠製造廠為解決廠能不足問題，加碼9億元興建新廠；瓶蓋製造商為擴展海外市場，投資逾16億元億元於港區擴廠；豐原機械零件業者為轉型智慧製造，投入10億元打造科技智能新廠。 張峯源指出，三井LaLaport在解決移工問題後，預期可望下半年正式開幕營運，與站前秀泰、大魯閣新時代購物中心形成東區百貨新聚落。
台中市經發局指出，市長盧秀燕上任以來，市府致力打造安心投資環境，提供單一窗口服務，積極排除投資障礙，讓企業投資加速落地，呼籲企業擴廠、投資如遇營建缺工問題，可逕上投資台中網站，或電洽招商單一服務窗口諮詢專線04-22289111分機31141、31120、31136，將有專人服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。