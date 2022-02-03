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Omicron遍地開花難清零？醫籲鎖定「1對象」降疫情

▲Omicron疫情未歇，今（3）日中央流行疫情指揮中心宣布，本土再新增22例個案。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲Omicron疫情未歇，今（3）日中央流行疫情指揮中心宣布，本土再新增22例個案。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-02-03 16:05:13

今（3）日中央流行疫情指揮中心宣布，本土再新增22例新冠肺炎確診個案。Omicron疫情未歇，病例數持續維持在雙位數。中華民國防疫協會理事長、中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，針對有症狀者週邊清零，就可減少重症與死亡數，有助降低疫情。

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中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22例本土個案，其中桃園新增7例，高雄新新增15例，而高雄有6人是宜蘭礁溪群聚相關個案、9人為高雄港相關。

王任賢指出，若Omicron疫情真的在社區傳開，因為症狀太輕，將難以阻擋，不過由於多數感染者症狀輕微，或是無症狀，不會對社區造成太大傷害，因此可針對有症狀者週邊清零，重症與死亡病患數目就會降低，也有助於降低疫情。

基層醫療協會理事長林應然過去接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，Omicron感染症狀溫和，多為輕症，從疫情爆發至今並無個案重症、死亡，而且台灣多數民眾都已接種疫苗，打完疫苗後，即使感染也多為輕症，或是無症狀。

林應然認為，Omicron持續傳播下去，若嘗試要邊境、社區清零是「不會清零的」，病毒會持續擴散下去，不過民眾也不用過度擔心，大人小孩染疫也多是輕症或是無症狀，最危險的族群仍是老年人，因此老年人更要打疫苗，做好防護措施。

林應然進一步指出，民眾打完疫苗後，會有一定的免疫力，這個免疫力可以讓身體承受感染的衝擊，不會因為感染新冠肺炎後需要重症住院，甚至需要插管、死亡，且若是打完疫苗後染疫，也可提升免疫力。

林應然呼籲，面對Omicron風暴，民眾要做的就是打疫苗、勤洗手、戴好口罩，做好這些防疫措施就可以放輕鬆，有問題的話可以隨時就醫，了解身體狀況，即使染疫也不用過度恐慌。

新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時也曾提到，民眾的態度就是要提高警覺，持續接種疫苗，做好NPIs（非藥物介入措施），但是另一方面也不必恐慌，因為即使感染，也多是輕症或是無症狀，保持「提高警覺、勿恐慌」原則即可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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