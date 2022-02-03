運動巷仔內／北京冬奧前穿中國隊服 黃郁婷誤觸敏感政治
還記得平昌冬奧台灣選手的精彩表現嗎？曾在競速溜冰代表台灣出征的黃郁婷，在個人1000公尺創下20名的台灣選手當屆最佳排名，如今她卻成為鄉民「出征」、「肉搜」的運動員，而這還是發生在2022年北京冬奧前的爭議，就因為她在一周前，穿上中國隊服，在練習時於個人IG放上影片，導致衝突。
文/吳政紘
2022-02-03 16:22:45
雖然我們說「政治歸政治」、「體育歸體育」，但這兩者很難不相互影響，去年東京奧運會，就有白俄羅斯女子短跑選手在飛到東京後展開逃亡，最後在波蘭滯留，她想代表國家，卻又無法出賽，更別談「難民選手團」的組成，跟國家又是很難不沾上邊。
33歲的黃郁婷，天真的以為自己穿上中國隊服會發生什麼事？又或者她想要有什麼舉動與想法？這都無從得知，確實，選手練習十分辛苦，國家能提供的是有限，但背負全體國人期望，獲得體育署、國家補助，黃郁婷確實該好好想想，這樣做的舉動背後會帶來多少政治聯想，或是讓多少人可以大做文章？這讓不只她背後，所有辛苦的團隊，甚至其他運動員的努力都受到影響。
雖然還是有不少網友以辱罵方式要她「滾回中國」，但這都是相當不理性的做法，與其唱衰黃郁婷在這屆冬奧表現，不如再度幫她加油，展現台灣人的寬宏大量，這次黃郁婷在比賽前4天被網友「出征」，就像2018年1500公尺賽事，她在關鍵時刻跌倒，不只民眾，還有全體國民，都相信她會再站起來，為台灣力拚最佳名次。