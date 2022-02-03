感謝國軍春節期間堅守崗位　總統春節慰勉海軍陸戰隊

為感謝國軍弟兄姊妹們春節期間堅守崗位，總統蔡英文今（3）日年初三上午前往高雄慰勉「海軍陸戰隊99旅3營步8連」，代表國人感謝國軍弟兄姊妹在春節期間堅守崗位的辛勞和付出，讓國人能安心過年；並期許大家持續秉持「永遠忠誠」的隊訓，以及「三不怕」的戰鬥精神，讓部隊戰力更強、讓守護國家的力量更加堅實。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-03 19:19:04
總統蔡英文今天在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令劉志斌、第四作戰區指揮官傅正誠、99旅旅長李春政等人的陪同下前往海軍陸戰隊99旅3營步8連慰勉，抵達後，首先聽取「行程暨任務簡報」，隨後也親自頒發加菜金，感謝海軍陸戰隊戰備執勤辛勞。
總統蔡英文表示，在大年初一、初二，她分別到空軍的防空飛彈連及陸軍269旅，今天初三則是來海軍的陸戰99旅。她希望透過這些行程，讓國人同胞看見，因為有國軍堅守崗位，我們才能安心過年，「大家辛苦了」。
總統說，長期以來，陸戰隊弟兄姊妹在兩棲基地訓練、漢光演習，以及聯合反登陸操演等各項任務中，都有很好的成績。她也期許，新的一年，大家都能持續秉持「永遠忠誠」的隊訓，以及「三不怕」的戰鬥精神，讓部隊的戰力更強、讓守護國家的力量更加堅實。