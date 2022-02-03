COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

從早上塞到深夜！初四北返車流湧　地雷路段時間一次看

▲高公局今（3）日預測，明（4）日進入大年初四，北返車流湧現，國5北向宜蘭至坪林路段，恐從上午9時持續壅塞回堵至深夜清晨。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲高公局今（3）日預測，明（4）日進入大年初四，北返車流湧現，國5北向宜蘭至坪林路段，恐從上午9時持續壅塞回堵至深夜清晨。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-02-03 16:52:25

用路人注意！高公局今（3）日預測，明（4）日進入大年初四，北返車流湧現，國5北向宜蘭至坪林路段，恐從上午9時持續壅塞回堵至深夜清晨，另部分路段實施高乘載管制措施或是封閉匝道，民眾出發前記得先掌握資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局說明，截至下午3時，國道全線交通量為63.9百萬車公里，國5北向雪隧通過量達2萬358輛次，較去年同期減少4.3%，目前北返車流湧現，造成車多壅塞，南向路段路況則正常。

針對下午各區路況，高公局指出，國1南向竹北路段、國3南向龍潭路段都出現車多壅塞情形，國1南向內壢路段還發生一起自小客車事故，雖未造成回堵，但還是提醒民眾，雨天行車記得保持安全距離、注意車前狀態。

高公局提到，北部地區國1與國3已逐漸湧現北返車流，越晚可能會越有壅塞情形，請用路人多加留意；中部地區目前中彰都會區路段、國1北向大雅路段車多壅塞，國6國姓路段發生事故造成回堵，不過事故已排除，車流也逐漸紓解；台南高雄都會區路段車多，國1北向台南系統車多壅塞，國10燕巢系統也出現車多情形。

針對明日路況，高公局預測，國5南向南港系統至頭城路段可能會有車多情形，北返車流明天會較為明顯，尤其是國1北向苗栗至湖口路段，可能從下午3點至深夜清晨都會車多壅塞、國3北上關西至大溪路段下午也會車多壅塞、國5北向宜蘭至坪林路段，早上9時就會持續壅塞回堵至深夜清晨，建議民眾可多利用早上時段出發。

中部地區狀況則大致與今日狀況差不多，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，大約從早上10時開始就會有車流湧現，可能會持續到晚間才會紓解；國3北向竹山至中興路段、草屯至霧峰路段、沙鹿至大甲等路段，大約下午過後就會有車流湧現；南部地區國1北向鼎金治高科、大灣至台南系統，中午左右可能會有車多情形；國10西向仁武至左營端路短，約在傍晚會有車多情形。

高公局提醒，今日18時前，與明日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口皆有高乘載管制措施，至6日前，每日14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口也都會實施高乘載管制措施。另外，今日與明天7時至19時，將封閉國1虎尾、仁德北向、國1王田、國3名間雙向匝道入口，今日與明天7時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向匝道入口，用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀