從早上塞到深夜！初四北返車流湧　地雷路段時間一次看

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針對下午各區路況，高公局指出，國1南向竹北路段、國3南向龍潭路段都出現車多壅塞情形，國1南向內壢路段還發生一起自小客車事故，雖未造成回堵，但還是提醒民眾，雨天行車記得保持安全距離、注意車前狀態。
高公局提到，北部地區國1與國3已逐漸湧現北返車流，越晚可能會越有壅塞情形，請用路人多加留意；中部地區目前中彰都會區路段、國1北向大雅路段車多壅塞，國6國姓路段發生事故造成回堵，不過事故已排除，車流也逐漸紓解；台南高雄都會區路段車多，國1北向台南系統車多壅塞，國10燕巢系統也出現車多情形。
針對明日路況，高公局預測，國5南向南港系統至頭城路段可能會有車多情形，北返車流明天會較為明顯，尤其是國1北向苗栗至湖口路段，可能從下午3點至深夜清晨都會車多壅塞、國3北上關西至大溪路段下午也會車多壅塞、國5北向宜蘭至坪林路段，早上9時就會持續壅塞回堵至深夜清晨，建議民眾可多利用早上時段出發。
中部地區狀況則大致與今日狀況差不多，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，大約從早上10時開始就會有車流湧現，可能會持續到晚間才會紓解；國3北向竹山至中興路段、草屯至霧峰路段、沙鹿至大甲等路段，大約下午過後就會有車流湧現；南部地區國1北向鼎金治高科、大灣至台南系統，中午左右可能會有車多情形；國10西向仁武至左營端路短，約在傍晚會有車多情形。
高公局提醒，今日18時前，與明日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口皆有高乘載管制措施，至6日前，每日14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口也都會實施高乘載管制措施。另外，今日與明天7時至19時，將封閉國1虎尾、仁德北向、國1王田、國3名間雙向匝道入口，今日與明天7時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向匝道入口，用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。