高雄社區接種站明開放預約　陳其邁籲踴躍施打降低染疫率

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同時，彌陀里活動中心、永安中正堂、台灣中油股份有限公司宏南訓練教室、鼓山高級中學、大東文化藝術中心、一甲國中及美濃國中大禮堂等社區接種站8、9、10、12及13日提供莫德納、BNT和高端疫苗。
陳其邁表示，旗津區昨天篩檢1181人，今天截至中午共篩檢998人，將持續擴大篩檢，加強社區監測強度、密度，找出可能個案，也呼籲民眾接受疫情調查時，務必如實，以免造成自身家庭及社區風險。
同時，他也提醒市民朋友，omicron的病毒株感染力非常強，其實在家庭中的傳播，比過去的病毒更強，假如用BA.1跟BA.2做比較，家庭的傳播力BA.2又比BA.1增加30%，換句話說，在高雄這一波目前為止這兩個感染個案來看，一群是屬BA.2高港群，另外一群是去宜蘭某飯店的群聚感染，以現階段來看，提醒民眾疫調時請民眾如實陳述足跡及接觸史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。