帶妻訪IG熱點「留白計畫」　卓冠廷要把台中經驗帶回鶯歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
「留白計畫」是改造4層樓老公寓，團隊推出不同策展、體驗、講錯，傳承老派美學。白天有「茶想」，由「講茶學院」創辦人湯家鴻舉行實驗茶席；也有「啡語」，透過扭蛋機轉出自己當天的手沖咖啡豆，親手體驗手沖咖啡，沖一杯屬於自己當天味道的咖啡。在晚間，有時也在調酒師楊子逸設計下，以酒杯為畫布，以酒水、香料為彩筆，進行一場酒精的微醺創作。
事實上，留白計畫去年成立之初，在地市議員黃守達有受邀到場參訪，他對於台中在地的文創發展多有著墨與研究，對於留白計畫的構想、發展方向他皆表達肯定，並期待未來繼續增添台中文創實力。
此外，身為台中市前新聞局長的卓冠廷，在宣布投入新北（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選戰前，就曾跟老婆、前立委洪慈庸一同前往參訪留白計畫；當天，在創辦人王奕翔陪同與介紹下，了解創立構想與未來發展。
隨後，卓冠廷北返新北宣布參選議員，他的第一個行程就安排赴鶯歌半月陶房拜訪陶藝家林義傑，透過塑陶體悟人生，更當場實做「陶盤」，送給老婆洪慈庸當禮物。
卓冠廷當天在林義傑指導下完成逐步完成陶盤的雛型，最後再烙印蟠龍紋及印章的落款。他說，鶯歌在文化、產業、觀光上都有相當的底蘊，這幾週陸續拜訪當地傑出的前輩請益，認為鶯歌還有許多進步的空間，這也是希望返鄉服務的契機。
卓冠廷從台中網紅新寵、文創新興品牌「留白計畫」起頭，了解老宅轉型過程與構想，返回家鄉鶯歌，象徵藉由他在台中服務多年的經驗，如今返鄉服務，要為鶯歌注入新血，活絡在地文化、產業與觀光發展。