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同心防疫不分國籍！高市副市長羅達生開春訪視移工宿舍

▲高雄市副市長羅達生(中)由勞工局局長周登春(右2)陪同訪視大寮區大型移工宿舍。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市副市長羅達生(中)由勞工局局長周登春(右2)陪同訪視大寮區大型移工宿舍。(圖／高雄市政府勞工局提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-02-03 20:00:00

高雄市副市長羅達生於今(3)日，由勞工局局長周登春陪同，到大寮區大型移工宿舍訪視，並致贈新年紅包及喜氣春聯，祝福移工朋友新春好運連連開，虎年福氣旺旺來。

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▲高雄市副市長羅達生訪視大寮區大型移工宿舍，致贈新年紅包及喜氣春聯，祝福移工朋友新春好運連連開，虎年福氣旺旺來。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市副市長羅達生訪視大寮區大型移工宿舍，致贈新年紅包及喜氣春聯，祝福移工朋友新春好運連連開，虎年福氣旺旺來。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市副市長羅達生表示，往年春節連續假期，移工朋友會把握難得的長假，進行熱絡的聚會與交流活動，但今(111)年春節期間是防疫的關鍵階段，防疫警戒仍未放鬆，許多移工朋友於連假期間，主動選擇留在宿舍過年，減少不必要的聚會活動，並落實個人防疫措施，他除了稽核宿舍的防疫措施外，也要感謝移工朋友不分國籍同心防疫。

羅達生指出，虎年開春防疫不馬虎，在春節連假前，已指示勞工局針對轄內大型宿舍加強防疫重點宣導，並配合高雄港區疫調腳步，要求雇主及仲介協助辦理移工快篩作業，建立窗口即時回報快篩結果，逐步封鎖病毒傳播鏈。

羅達生說，此次由勞工局局長周登春陪同，到大寮區大型移工宿舍訪視，現場已落實分艙分流措施，不同雇主所聘移工出入動線確實區隔，且每日均量測體溫，並造冊紀錄移工身體健康狀況，宿舍出入採人臉辨識、體溫監測刷卡及專人管制雙軌並行，且詳細紀錄移工旅遊史、接觸史及是否群聚等資訊，亦備有一人一室之備用隔離房間，顯見連日重點防疫宣導頗具成效。

勞工局局長周登春並指出，因近日高雄市轄內疫情較為緊繃，頻繁接觸不特定人士染疫風險較高，該局仍建議移工減少非必要的外出或聚會，如須外出則應備妥口罩及酒精等清消用品，詳細紀錄個人停留足跡與接觸對象，如發生身體不適或疑似COVID-19症狀，應立即通知雇主或仲介，並儘速就醫或至各地採檢站進行採檢。

周登春進一步指出，連假期間若出入公眾場合或搭乘大眾運輸工具，應遵守簡訊實聯制規定，返回宿舍時亦應落實清潔消毒，避免因個人一時疏忽造成防疫破口，徒增宿舍集體染疫之風險。

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